23 июля 2023

Запущен новый прямой рейс из Челябинска в Алматы

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Маршрут Челябинск-Алматы будет осуществляться авиакомпанией Red Wings Фото:

Из Челябинска запустят новый международный рейс до Алматы (Казахстан). Перелеты организует авиакомпания Red Wings, сообщили 24 июля в миндортрансе региона.

«Из аэропорта Баландино стартуют перелеты по новому международному рейсу Челябинск-Алматы и обратно. Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings», — уточнили в пресс-службе.

Из Челябинска можно будет улететь 15 августа в 22:45 за стоимость от 15 тысяч рублей. Маршрут будет действовать до 24 октября. Обратные рейсы стоимостью 12 тысяч рублей будут выполняться по средам. Время вылета в 03:30. Маршрут будет действовать с 16 августа по 25 октября.

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Из Челябинска запустят новый международный рейс до Алматы (Казахстан). Перелеты организует авиакомпания Red Wings, сообщили 24 июля в миндортрансе региона. «Из аэропорта Баландино стартуют перелеты по новому международному рейсу Челябинск-Алматы и обратно. Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings», — уточнили в пресс-службе. Из Челябинска можно будет улететь 15 августа в 22:45 за стоимость от 15 тысяч рублей. Маршрут будет действовать до 24 октября. Обратные рейсы стоимостью 12 тысяч рублей будут выполняться по средам. Время вылета в 03:30. Маршрут будет действовать с 16 августа по 25 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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