Запущен новый прямой рейс из Челябинска в Алматы

24 июля 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Маршрут Челябинск-Алматы будет осуществляться авиакомпанией Red Wings Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Челябинска запустят новый международный рейс до Алматы (Казахстан). Перелеты организует авиакомпания Red Wings, сообщили 24 июля в миндортрансе региона. «Из аэропорта Баландино стартуют перелеты по новому международному рейсу Челябинск-Алматы и обратно. Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings», — уточнили в пресс-службе. Из Челябинска можно будет улететь 15 августа в 22:45 за стоимость от 15 тысяч рублей. Маршрут будет действовать до 24 октября. Обратные рейсы стоимостью 12 тысяч рублей будут выполняться по средам. Время вылета в 03:30. Маршрут будет действовать с 16 августа по 25 октября.

Из Челябинска запустят новый международный рейс до Алматы (Казахстан). Перелеты организует авиакомпания Red Wings, сообщили 24 июля в миндортрансе региона. «Из аэропорта Баландино стартуют перелеты по новому международному рейсу Челябинск-Алматы и обратно. Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings», — уточнили в пресс-службе. Из Челябинска можно будет улететь 15 августа в 22:45 за стоимость от 15 тысяч рублей. Маршрут будет действовать до 24 октября. Обратные рейсы стоимостью 12 тысяч рублей будут выполняться по средам. Время вылета в 03:30. Маршрут будет действовать с 16 августа по 25 октября.