Ozon до конца года примет на работу свыше 500 осужденных

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Пункты выдачи Ozon. Екатеринбург, ozon, озон
OZON примет на работу осужденных Фото:

Интернет-магазин OZON планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания, они займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Ozon запускает социальный проект „Ozon без осуждения“. Компания предложит работу более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года», — сообщается в релизе OZON. Сотрудник будут заняты в сборке заказов, а также оформлением возвратов. Осужденные не будут заниматься курьерской доставкой и не будут работать непосредственно в пунктах выдачи.

Проект будет реализован в логистических объектах Ростова-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. Новыми работниками смогут стать только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения.

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Интернет-магазин OZON планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания, они займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Об этом говорится в пресс-релизе компании. «Ozon запускает социальный проект „Ozon без осуждения“. Компания предложит работу более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года», — сообщается в релизе OZON. Сотрудник будут заняты в сборке заказов, а также оформлением возвратов. Осужденные не будут заниматься курьерской доставкой и не будут работать непосредственно в пунктах выдачи. Проект будет реализован в логистических объектах Ростова-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. Новыми работниками смогут стать только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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