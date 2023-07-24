Ozon до конца года примет на работу свыше 500 осужденных

Интернет-магазин OZON планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания, они займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Ozon запускает социальный проект „Ozon без осуждения“. Компания предложит работу более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года», — сообщается в релизе OZON. Сотрудник будут заняты в сборке заказов, а также оформлением возвратов. Осужденные не будут заниматься курьерской доставкой и не будут работать непосредственно в пунктах выдачи.
Проект будет реализован в логистических объектах Ростова-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. Новыми работниками смогут стать только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.