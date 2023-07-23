В Кургане умер заслуженный врач России

В Кургане скончался почетный профессор Центра им. Илизарова Сергей Швед

Прощание с врачом состоится 25 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане умер заслуженный врач РФ, почетный профессор Центра им. Илизарова Сергей Швед. Данная информация была размещена 24 июля в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«22 июля 2023 года на 82 году после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный врач РФ, д. м.н, Почетный профессор Центра Илизарова Сергей Иванович Швед. В НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России Сергей Иванович работал с 1974 г.», — указано в сообщении.

Он написал четыре монографии, более 300 научных работ, опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Швед является автором 46 изобретений. В 1995 году ему присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Также он был награжден медалью «За трудовую доблесть» и знаком «Отличник здравоохранения». С Сергеем Шведом простятся 25 июля в 10:30 в Богоявленском соборе.