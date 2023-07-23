В Челябинске пьяный мужчина проколол колеса у 18 машин

Подозреваемый в повреждении колес автомобилей задержан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральном районе Челябинска пьяный мужчина проколол колеса более 18 автомобилей. Об этом 24 июля сообщил руководитель УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин на еженедельном аппаратном совещании.

«В Центральном районе мужчина проколол колеса более 18 автомобилей. Он находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнил Меньшенин.

На данный момент фигурант задержан. Устанавливаются все заявители и потерпевшие.