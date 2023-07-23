23 июля 2023

В Челябинске пьяный мужчина проколол колеса у 18 машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, парковка, газета, спущенное колесо, автомобиль, предвыборная агитация
Подозреваемый в повреждении колес автомобилей задержан Фото:

В Центральном районе Челябинска пьяный мужчина проколол колеса более 18 автомобилей. Об этом 24 июля сообщил руководитель УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин на еженедельном аппаратном совещании.

«В Центральном районе мужчина проколол колеса более 18 автомобилей. Он находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнил Меньшенин.

На данный момент фигурант задержан. Устанавливаются все заявители и потерпевшие.

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В Центральном районе Челябинска пьяный мужчина проколол колеса более 18 автомобилей. Об этом 24 июля сообщил руководитель УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин на еженедельном аппаратном совещании. «В Центральном районе мужчина проколол колеса более 18 автомобилей. Он находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнил Меньшенин. На данный момент фигурант задержан. Устанавливаются все заявители и потерпевшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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