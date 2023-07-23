23 июля 2023

Челябинцы собрали урожай гигантских подберезовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, дикоросы, гриб, природа, пейзаж
Вблизи Нязепетровского водохранилища нашли грибное место Фото:

Жители Челябинской области собрали урожай гигантских подберезовиков. Грибы они нашли вблизи Нязепетровского водохранилища, возвращаясь с рыбалки.

«Выходные провели на Нязепетровском водохранилище. Рыбы наловили. В воскресенье возвращались домой и на нас напали грибы», — рассказала Анна Лингурян в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина отметила повышенную влажность и много осины в лесу. Из урожая удалось накрутить икру. Анна призналась, что скоро вновь поедет туда собирать грибы. Не смотря на удаленность от родного города, женщина считает, что поездка того стоит.

Грибы собрали вблизи Нязепетровского водохранилища
Грибы собрали вблизи Нязепетровского водохранилища
Из урожая удалось сделать грибную икру
Из урожая удалось сделать грибную икру

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Жители Челябинской области собрали урожай гигантских подберезовиков. Грибы они нашли вблизи Нязепетровского водохранилища, возвращаясь с рыбалки. «Выходные провели на Нязепетровском водохранилище. Рыбы наловили. В воскресенье возвращались домой и на нас напали грибы», — рассказала Анна Лингурян в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила повышенную влажность и много осины в лесу. Из урожая удалось накрутить икру. Анна призналась, что скоро вновь поедет туда собирать грибы. Не смотря на удаленность от родного города, женщина считает, что поездка того стоит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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