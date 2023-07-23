В трех районах Челябинска провалили работу по диспансеризации

В Челябинске организуют работу по дополнительному информированию населения о диспансеризации

Котова попросила глав районов организовать работу по информированию населения о диспансеризации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининском, Металлургическом и Тракторозаводском районах Челябинска провалили работу по диспансеризации. Процент жителей, которые обратились к врачам для прохождения медосмотров, за полгода составил в среднем 22%, сообщила 24 июля на аппаратном совещании мэр Челябинска Наталья Котова.

«В Тракторозаводском, Металлургическом и Калининском районах челябинцы плохо проходят диспансеризацию. Так, за полгода ее прошли немногим больше 22% жителей», — сообщила Котова.

В ходе аппаратного совещания Котова попросила глав районов организовать работу по учреждениям с целью отправки челябинцев к врачам. По ее словам, именно сейчас для этого самый подходящий момент, поскольку людей в поликлиниках мало.