23 июля 2023

В трех районах Челябинска провалили работу по диспансеризации

В Челябинске организуют работу по дополнительному информированию населения о диспансеризации
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск , котова наталья
Котова попросила глав районов организовать работу по информированию населения о диспансеризации Фото:

В Калининском, Металлургическом и Тракторозаводском районах Челябинска провалили работу по диспансеризации. Процент жителей, которые обратились к врачам для прохождения медосмотров, за полгода составил в среднем 22%, сообщила 24 июля на аппаратном совещании мэр Челябинска Наталья Котова.

«В Тракторозаводском, Металлургическом и Калининском районах челябинцы плохо проходят диспансеризацию. Так, за полгода ее прошли немногим больше 22% жителей», — сообщила Котова.

В ходе аппаратного совещания Котова попросила глав районов организовать работу по учреждениям с целью отправки челябинцев к врачам. По ее словам, именно сейчас для этого самый подходящий момент, поскольку людей в поликлиниках мало.

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В Калининском, Металлургическом и Тракторозаводском районах Челябинска провалили работу по диспансеризации. Процент жителей, которые обратились к врачам для прохождения медосмотров, за полгода составил в среднем 22%, сообщила 24 июля на аппаратном совещании мэр Челябинска Наталья Котова. «В Тракторозаводском, Металлургическом и Калининском районах челябинцы плохо проходят диспансеризацию. Так, за полгода ее прошли немногим больше 22% жителей», — сообщила Котова. В ходе аппаратного совещания Котова попросила глав районов организовать работу по учреждениям с целью отправки челябинцев к врачам. По ее словам, именно сейчас для этого самый подходящий момент, поскольку людей в поликлиниках мало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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