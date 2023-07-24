Baza: в Москве задержали мужчину, снимавшего здание Минобороны после атаки ВСУ

24 июля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Мужчина снимал здание Минобороны с Андреевского моста, пишет Baza Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве задержан мужчина, который был замечен снимающим здание Министерства обороны через несколько минут после нападения беспилотников ВСУ. Местный житель вел съемку с Андреевского моста. «В Москве задержали мужчину, который через несколько минут после атаки беспилотников снимал здание Минобороны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что полиция обратила внимание на него, когда прибыла на вызов по другому делу. Инцидент произошел около четырех часов утра, когда местный житель сообщил, что слышал падение беспилотника возле здания Минобороны. В ходе обыска беспилотники не были обнаружены, но был задержан мужчина, который снимал здание Минобороны на момент происшествия. Согласно информации, мужчине 41 год. Он задержан для дальнейшего расследования, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что два нежилых здания в столице были атакованы беспилотниками. Эти инциденты произошли около четырех часов утра. Подразумевается, что не было серьезных разрушений и пострадавших. Все оперативные службы находятся на месте происшествий, передают «Дни.ру».

В Москве задержан мужчина, который был замечен снимающим здание Министерства обороны через несколько минут после нападения беспилотников ВСУ. Местный житель вел съемку с Андреевского моста. «В Москве задержали мужчину, который через несколько минут после атаки беспилотников снимал здание Минобороны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что полиция обратила внимание на него, когда прибыла на вызов по другому делу. Инцидент произошел около четырех часов утра, когда местный житель сообщил, что слышал падение беспилотника возле здания Минобороны. В ходе обыска беспилотники не были обнаружены, но был задержан мужчина, который снимал здание Минобороны на момент происшествия. Согласно информации, мужчине 41 год. Он задержан для дальнейшего расследования, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что два нежилых здания в столице были атакованы беспилотниками. Эти инциденты произошли около четырех часов утра. Подразумевается, что не было серьезных разрушений и пострадавших. Все оперативные службы находятся на месте происшествий, передают «Дни.ру».