В Свердловской области резко выросло число ДТП с пострадавшими

В Свердловской области число ДТП с пострадавшими выросло на 15%

24 июля 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

В Свердловской области произошел рост ДТП с пострадавшими Фото: Московец Илья © URA.RU В Свердловской области зафиксировали увеличение числа дорожных аварий с пострадавшими. Рост за первые шесть месяцев 2023 года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «С начала этого года мы зарегистрировали 1287 ДТП. Рост по этому показателю в сравнению с прошлым годом составил 13%. Погибли в них 114 человек — снижение почти на треть (- 30%). Но несмотря на положительную тенденцию по этому показателю, мы видим рост на 15% травматизма в авариях. В общей сложности ранен 1631 человек», — сказал на пресс-конференции замначальника регионального УГИБДД Григорий Козьминых. Наиболее аварийные участки региональных дорог следующие: — Екатеринбург — Тюмень (44 ДТП, 8 погибших),

— Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (43 ДТП, 8 погибших);

— Екатеринбург — Пермь (31 ДТП, 14 погибших);

— ЕКАД (25 ДТП, 3 погибших);

— Екатеринбург — Алапаевск (15 ДТП, 3 погибших). По словам Козьминых, основные причины дорожных аварий — нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, превышение скорости, выезд на встречную полосу. При этом каждое восьмое ДТП совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для профилактики смертности и травматизма на дорогах, говорит Козьминых, проводятся различные социальные и просветительские кампании, рассчитанные как на водителей, так и пешеходов. В частности, с Свердловской области заработал федеральный проект «Продвижение безопасности», инициированный ГИБДД, федеральными Минтрансом и Минпросом. Среди мероприятий проекта различные интерактивные программы, которые будут проводить в парках и скверах, автошколах и на заправках, а также в детских садах и загородных лагерях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области зафиксировали увеличение числа дорожных аварий с пострадавшими. Рост за первые шесть месяцев 2023 года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «С начала этого года мы зарегистрировали 1287 ДТП. Рост по этому показателю в сравнению с прошлым годом составил 13%. Погибли в них 114 человек — снижение почти на треть (- 30%). Но несмотря на положительную тенденцию по этому показателю, мы видим рост на 15% травматизма в авариях. В общей сложности ранен 1631 человек», — сказал на пресс-конференции замначальника регионального УГИБДД Григорий Козьминых. Наиболее аварийные участки региональных дорог следующие: — Екатеринбург — Тюмень (44 ДТП, 8 погибших), — Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (43 ДТП, 8 погибших); — Екатеринбург — Пермь (31 ДТП, 14 погибших); — ЕКАД (25 ДТП, 3 погибших); — Екатеринбург — Алапаевск (15 ДТП, 3 погибших). По словам Козьминых, основные причины дорожных аварий — нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, превышение скорости, выезд на встречную полосу. При этом каждое восьмое ДТП совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для профилактики смертности и травматизма на дорогах, говорит Козьминых, проводятся различные социальные и просветительские кампании, рассчитанные как на водителей, так и пешеходов. В частности, с Свердловской области заработал федеральный проект «Продвижение безопасности», инициированный ГИБДД, федеральными Минтрансом и Минпросом. Среди мероприятий проекта различные интерактивные программы, которые будут проводить в парках и скверах, автошколах и на заправках, а также в детских садах и загородных лагерях.