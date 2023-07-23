В Свердловской области резко выросло число ДТП с пострадавшими

В Свердловской области зафиксировали увеличение числа дорожных аварий с пострадавшими. Рост за первые шесть месяцев 2023 года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«С начала этого года мы зарегистрировали 1287 ДТП. Рост по этому показателю в сравнению с прошлым годом составил 13%. Погибли в них 114 человек — снижение почти на треть (- 30%). Но несмотря на положительную тенденцию по этому показателю, мы видим рост на 15% травматизма в авариях. В общей сложности ранен 1631 человек», — сказал на пресс-конференции замначальника регионального УГИБДД Григорий Козьминых.
Наиболее аварийные участки региональных дорог следующие:
— Екатеринбург — Тюмень (44 ДТП, 8 погибших),
— Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (43 ДТП, 8 погибших);
— Екатеринбург — Пермь (31 ДТП, 14 погибших);
— ЕКАД (25 ДТП, 3 погибших);
— Екатеринбург — Алапаевск (15 ДТП, 3 погибших).
По словам Козьминых, основные причины дорожных аварий — нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, превышение скорости, выезд на встречную полосу. При этом каждое восьмое ДТП совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Для профилактики смертности и травматизма на дорогах, говорит Козьминых, проводятся различные социальные и просветительские кампании, рассчитанные как на водителей, так и пешеходов. В частности, с Свердловской области заработал федеральный проект «Продвижение безопасности», инициированный ГИБДД, федеральными Минтрансом и Минпросом. Среди мероприятий проекта различные интерактивные программы, которые будут проводить в парках и скверах, автошколах и на заправках, а также в детских садах и загородных лагерях.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.