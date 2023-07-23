23 июля 2023
22 июля 2023

Пермяки похвастались собранными грибами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
Жители Пермского края собрали подберезовики, лисички и белые Фото:

Жители Пермского края активно хвастаются грибами, которые собрали в лесах региона. Пермяки собирают лисички, подберезовики и белые грибы. Фотографии грибники публикуют в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

«За грибами ездили в сторону Нытвы. В основном белые грибы, 30% из них с „пассажирами на борту“», — написал Алексей Рыбак в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Собрал лисичек возле деревни Конабеково», — подписал фотографию Владислав Сивков в этом же сообществе. «За два часа на троих собрали почти три ведра грибов в Юго-Камском районе», — поделился радостью Сергей Всевышний.

Грибники отмечают, что подберезовики только начали расти, а вот подосиновики почти все червивые или гнилые. Встречаются жителям Пермского края и редкие грибы. Так, Леонид Иванов нашел белые подосиновики, которые являются разновидностью желто-бурого подосиновика.

Белые грибы, растущие в Нытвенском районе
Белые грибы, растущие в Нытвенском районе
Собрано в Юго-Камском районе
Собрано в Юго-Камском районе
Таз лисичек из Конабеково
Таз лисичек из Конабеково
Редкие белые подосиновики
Редкие белые подосиновики

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Жители Пермского края активно хвастаются грибами, которые собрали в лесах региона. Пермяки собирают лисички, подберезовики и белые грибы. Фотографии грибники публикуют в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». «За грибами ездили в сторону Нытвы. В основном белые грибы, 30% из них с „пассажирами на борту“», — написал Алексей Рыбак в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Собрал лисичек возле деревни Конабеково», — подписал фотографию Владислав Сивков в этом же сообществе. «За два часа на троих собрали почти три ведра грибов в Юго-Камском районе», — поделился радостью Сергей Всевышний. Грибники отмечают, что подберезовики только начали расти, а вот подосиновики почти все червивые или гнилые. Встречаются жителям Пермского края и редкие грибы. Так, Леонид Иванов нашел белые подосиновики, которые являются разновидностью желто-бурого подосиновика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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