Пермяки похвастались собранными грибами. Фото

24 июля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Жители Пермского края собрали подберезовики, лисички и белые Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Жители Пермского края активно хвастаются грибами, которые собрали в лесах региона. Пермяки собирают лисички, подберезовики и белые грибы. Фотографии грибники публикуют в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». «За грибами ездили в сторону Нытвы. В основном белые грибы, 30% из них с „пассажирами на борту“», — написал Алексей Рыбак в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Собрал лисичек возле деревни Конабеково», — подписал фотографию Владислав Сивков в этом же сообществе. «За два часа на троих собрали почти три ведра грибов в Юго-Камском районе», — поделился радостью Сергей Всевышний. Грибники отмечают, что подберезовики только начали расти, а вот подосиновики почти все червивые или гнилые. Встречаются жителям Пермского края и редкие грибы. Так, Леонид Иванов нашел белые подосиновики, которые являются разновидностью желто-бурого подосиновика. Белые грибы, растущие в Нытвенском районе Сообщество «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте» Собрано в Юго-Камском районе Сообщество «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте» Таз лисичек из Конабеково Сообщество «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте» Редкие белые подосиновики Сообщество «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Пермского края активно хвастаются грибами, которые собрали в лесах региона. Пермяки собирают лисички, подберезовики и белые грибы. Фотографии грибники публикуют в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». «За грибами ездили в сторону Нытвы. В основном белые грибы, 30% из них с „пассажирами на борту“», — написал Алексей Рыбак в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Собрал лисичек возле деревни Конабеково», — подписал фотографию Владислав Сивков в этом же сообществе. «За два часа на троих собрали почти три ведра грибов в Юго-Камском районе», — поделился радостью Сергей Всевышний. Грибники отмечают, что подберезовики только начали расти, а вот подосиновики почти все червивые или гнилые. Встречаются жителям Пермского края и редкие грибы. Так, Леонид Иванов нашел белые подосиновики, которые являются разновидностью желто-бурого подосиновика.