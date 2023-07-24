Официальная страница Twitter переименована в Х

Официальный аккаунт компании Twitter в социальной сети сменил название на Х. Его аватарку с изображением голубой птицы заменили на белую букву Х на черном фоне.
Аватарка аккаунта также претерпела изменения. Теперь вместо изображения голубой птицы появилась белая буква Х на черном фоне. Владелец Twitter Илон Маск также опубликовал фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.
Ранее предприниматель Илон Маск объявил о предстоящей смене логотипа социальной сети Twitter. В своем аккаунте он сообщил о постепенном отказе от бренда Twitter и замене их привычного логотипа, изображающего голубую птицу, на символ Х. В апреле 2022 года предприниматель выкупил социальную сеть за 44 миллиардов долларов, передают «Дни.ру». Политика нового владельца дала повод задуматься о разблокировке данной соцсети в России, сообщает РАПСИ.
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