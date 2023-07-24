Официальная страница Twitter переименована в Х

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, твиттер, регистрация, twitter, приложение, социальная сеть
Голубая птица Twitter ушла в историю Фото:

Официальный аккаунт компании Twitter в социальной сети сменил название на Х. Его аватарку с изображением голубой птицы заменили на белую букву Х на черном фоне.

Аватарка аккаунта также претерпела изменения. Теперь вместо изображения голубой птицы появилась белая буква Х на черном фоне. Владелец Twitter Илон Маск также опубликовал фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

Ранее предприниматель Илон Маск объявил о предстоящей смене логотипа социальной сети Twitter. В своем аккаунте он сообщил о постепенном отказе от бренда Twitter и замене их привычного логотипа, изображающего голубую птицу, на символ Х. В апреле 2022 года предприниматель выкупил социальную сеть за 44 миллиардов долларов, передают «Дни.ру». Политика нового владельца дала повод задуматься о разблокировке данной соцсети в России, сообщает РАПСИ.

Новое название официального аккаунта Twiiter
Новое название официального аккаунта Twiiter
Фото:

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Официальный аккаунт компании Twitter в социальной сети сменил название на Х. Его аватарку с изображением голубой птицы заменили на белую букву Х на черном фоне. Аватарка аккаунта также претерпела изменения. Теперь вместо изображения голубой птицы появилась белая буква Х на черном фоне. Владелец Twitter Илон Маск также опубликовал фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Ранее предприниматель Илон Маск объявил о предстоящей смене логотипа социальной сети Twitter. В своем аккаунте он сообщил о постепенном отказе от бренда Twitter и замене их привычного логотипа, изображающего голубую птицу, на символ Х. В апреле 2022 года предприниматель выкупил социальную сеть за 44 миллиардов долларов, передают «Дни.ру». Политика нового владельца дала повод задуматься о разблокировке данной соцсети в России, сообщает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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