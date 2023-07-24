24 июля 2023

В России дорожает арендное жилье

Эксперт по недвижимости Хлыстова: в России резко выросла цена за аренду жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Увеличение спроса на аренду жилья снижает доступность, что приводит к повышению цен Фото:

На рынке аренды резко вырос спрос на жилье, из-за чего начали расти ставки аренды. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова.

«Период пикового спроса на аренду жилья в крупных городах, который до начала пандемии длился с середины августа до середины октября, с каждым годом все больше смещается на летние месяцы. Те, кто в прошлые годы столкнулся с дефицитом предложения осенью и резким ростом ставок, предпочитают найти временное жилье раньше, большая часть таких арендаторов — студенты. Спрос начал активно расти уже с конца июня», — сказала Дарья Хлыстова.

«Сокращение объема доступного предложения будет подогревать средние ставки аренды. Как за счет реального роста цен на особо востребованные квартиры, так и за счет ухода с рынка наиболее доступных вариантов», — добавила собеседница агентства.

По словам эксперта, в части крупных городов России уже сейчас ощущается дефицит доступного предложения. Например, за прошлый месяц количество свободных квартир, сдаваемых на длительный срок в Москве, сократилось на 14%, в Перми на 11%, Санкт-Петербурге почти на 10%. На объем предложения, с одной стороны, влияет возвращение релокантов, а также продажа ранее сдававшихся квартир плюс активное развитие внутреннего туризма.

Хлыстова отметила, что при сохранении роста спроса в условиях ограниченности предложения, к осени средние ставки аренды могут вырасти сезонно на 8—10%, а найти квартиру в центральных частях крупных городов по доступной цене будет очень проблематично. Объем предложения начнет традиционно восстанавливаться после октября, когда спрос пойдет на спад.

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На рынке аренды резко вырос спрос на жилье, из-за чего начали расти ставки аренды. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова. «Период пикового спроса на аренду жилья в крупных городах, который до начала пандемии длился с середины августа до середины октября, с каждым годом все больше смещается на летние месяцы. Те, кто в прошлые годы столкнулся с дефицитом предложения осенью и резким ростом ставок, предпочитают найти временное жилье раньше, большая часть таких арендаторов — студенты. Спрос начал активно расти уже с конца июня», — сказала Дарья Хлыстова. «Сокращение объема доступного предложения будет подогревать средние ставки аренды. Как за счет реального роста цен на особо востребованные квартиры, так и за счет ухода с рынка наиболее доступных вариантов», — добавила собеседница агентства. По словам эксперта, в части крупных городов России уже сейчас ощущается дефицит доступного предложения. Например, за прошлый месяц количество свободных квартир, сдаваемых на длительный срок в Москве, сократилось на 14%, в Перми на 11%, Санкт-Петербурге почти на 10%. На объем предложения, с одной стороны, влияет возвращение релокантов, а также продажа ранее сдававшихся квартир плюс активное развитие внутреннего туризма. Хлыстова отметила, что при сохранении роста спроса в условиях ограниченности предложения, к осени средние ставки аренды могут вырасти сезонно на 8—10%, а найти квартиру в центральных частях крупных городов по доступной цене будет очень проблематично. Объем предложения начнет традиционно восстанавливаться после октября, когда спрос пойдет на спад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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