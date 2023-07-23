Мэрия Кургана ликвидировала 13 детских садов

Администрация Кургана объединила 13 дошкольных учреждений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Кургана завершила ликвидацию 13 детских садов. Согласно сервису СБИС, дошкольные образовательные учреждения, которые подверглись реорганизации, были исключены из списка учрежденных администрацией Кургана.

«30 июня были ликвидированы следующие дошкольные учреждения: №№ 169, 85, 133, 17, 55, 106, 141, 124, 128, 134, 109, 140. Также 5 июля были исключены из списка МБДОУ № 137 и №57», — свидетельствуют данные деятельности администрации на сайте СБИС. Ранее пресс-служба мэрии Кургана сообщала URA.RU, что реорганизация детсадов была направлена на создание современных и комфортных условий для развития детей, решение проблемы доступности дошкольного образования, а также на увеличение заработной платы педагогов.

Ранее URA.RU писало, что из-за ликвидации учреждений под сокращение попадут некоторые работники и заведующие детсадами. Представители мэрии сообщали, что дети продолжат образование в своих помещениях со своими воспитателями.