23 июля 2023

Мэрия Кургана ликвидировала 13 детских садов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, шкафчики детские, детский сад45
Администрация Кургана объединила 13 дошкольных учреждений Фото:

Мэрия Кургана завершила ликвидацию 13 детских садов. Согласно сервису СБИС, дошкольные образовательные учреждения, которые подверглись реорганизации, были исключены из списка учрежденных администрацией Кургана.

«30 июня были ликвидированы следующие дошкольные учреждения: №№ 169, 85, 133, 17, 55, 106, 141, 124, 128, 134, 109, 140. Также 5 июля были исключены из списка МБДОУ № 137 и №57», — свидетельствуют данные деятельности администрации на сайте СБИС. Ранее пресс-служба мэрии Кургана сообщала URA.RU, что реорганизация детсадов была направлена на создание современных и комфортных условий для развития детей, решение проблемы доступности дошкольного образования, а также на увеличение заработной платы педагогов.

Ранее URA.RU писало, что из-за ликвидации учреждений под сокращение попадут некоторые работники и заведующие детсадами. Представители мэрии сообщали, что дети продолжат образование в своих помещениях со своими воспитателями.

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Мэрия Кургана завершила ликвидацию 13 детских садов. Согласно сервису СБИС, дошкольные образовательные учреждения, которые подверглись реорганизации, были исключены из списка учрежденных администрацией Кургана. «30 июня были ликвидированы следующие дошкольные учреждения: №№ 169, 85, 133, 17, 55, 106, 141, 124, 128, 134, 109, 140. Также 5 июля были исключены из списка МБДОУ № 137 и №57», — свидетельствуют данные деятельности администрации на сайте СБИС. Ранее пресс-служба мэрии Кургана сообщала URA.RU, что реорганизация детсадов была направлена на создание современных и комфортных условий для развития детей, решение проблемы доступности дошкольного образования, а также на увеличение заработной платы педагогов. Ранее URA.RU писало, что из-за ликвидации учреждений под сокращение попадут некоторые работники и заведующие детсадами. Представители мэрии сообщали, что дети продолжат образование в своих помещениях со своими воспитателями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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