В Госдуме передумали повышать штраф за неявку в военкомат до 50 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, призывники, военкомат, повестка в армию, призыв в армию
Штраф за неявку военкомат может составить 30 тысяч рублей Фото:

В Госдуме РФ было предложено снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тысяч до 30 тысяч рублей. Об этом стало известно из текста законопроекта на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Максимальный штраф для гражданина, который не явился в военкомат в указанное время и место без уважительной причины может быть снижен до 30 тысяч», — говорится в документе. В настоящее время за неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрен штраф от 500 до трех тысяч рублей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме РФ было предложено снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тысяч до 30 тысяч рублей. Об этом стало известно из текста законопроекта на Официальном интернет-портале правовой информации. «Максимальный штраф для гражданина, который не явился в военкомат в указанное время и место без уважительной причины может быть снижен до 30 тысяч», — говорится в документе. В настоящее время за неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрен штраф от 500 до трех тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...