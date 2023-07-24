В Госдуме передумали повышать штраф за неявку в военкомат до 50 тысяч рублей

24 июля 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Штраф за неявку военкомат может составить 30 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Госдуме РФ было предложено снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тысяч до 30 тысяч рублей. Об этом стало известно из текста законопроекта на Официальном интернет-портале правовой информации. «Максимальный штраф для гражданина, который не явился в военкомат в указанное время и место без уважительной причины может быть снижен до 30 тысяч», — говорится в документе. В настоящее время за неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрен штраф от 500 до трех тысяч рублей.

В Госдуме РФ было предложено снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тысяч до 30 тысяч рублей. Об этом стало известно из текста законопроекта на Официальном интернет-портале правовой информации. «Максимальный штраф для гражданина, который не явился в военкомат в указанное время и место без уважительной причины может быть снижен до 30 тысяч», — говорится в документе. В настоящее время за неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрен штраф от 500 до трех тысяч рублей.