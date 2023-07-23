В Екатеринбурге создали первые арт-объекты на фестивале STENOGRAFFIA

Мансур Зияев прилетел из Уфы, чтобы украсить район Академический Фото: Размик Закарян © URA.RU

Район Академический в Екатеринбурге впервые спустя долгое время стал местом для творчества уличных артистов. Здесь появились первые работы стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA. Арт-объекты создал художник из Уфы Мансур Зияев, все они посвящены деревенской эстетике. Корреспондент URA.RU посетил объекты, чтобы лично увидеть новые работы.

«Эта серия у меня напросилась, когда я смотрел на высотные здания и их окружение. Новый район красивый и семейный, но высотным домам (дворам) визуально не хватает чего-то живого. Изначально я планировал нарисовать горы, но потом отказался от этой идеи», — поделился Мансур Зияев. В итоге в своих работах обратился к деревенской тематике, чтобы добавить теплого контраста району.

Всего художник выполнил четыре работы на трансформаторных будках — они носят название «Верность», «Скоро новоселье», «Спокойствие» и «Дружные соседи». Все они относятся к одному проекту «Что делает нас людьми». Арт-объекты созданы в тон домам, на фоне которых они находятся, а дополняет их обрамление из зелени. «В своих работах я вдохновлялся советской графикой, а зарисовки делал, когда ездил к отцу в деревню, затем перенес на поверхность», — пояснил Мансур.

По его словам, было много позитивных отзывов от местных жителей, иногда подходили бабушки, хвалили, а дети радовались тому, что район преображается. Посмотреть работы можно, начиная от дома на улице Академика Сахарова, 47, а затем двигаясь по пешеходной улице до 57 дома.

Фестиваль STENOGRAFFIA стартовал в Екатеринбурге 14 июля. В течение полутора месяцев город будут преображать художники из Махачкалы, Челябинска, Омска, Уфы, Казани, а также гости из Испании, Казахстана, Германии и Турции. Всего будет создано около 50 работ. О том, какие именно арт-объекты появятся в городе — в материале URA.RU.