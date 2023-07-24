Медведев объяснил, зачем ВСУ наносят удары по территории РФ

У Украины возникают трудности в достижении успехов во время контрнаступления, поэтому ВСУ стараются прибегать к ударам по территории РФ. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«ВСУ наносят удары по территории России, так как им нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в России должны быть готовыми к удару на мирные гражданские объекты, которые могут быть выбраны украинскими войсками. Это требует особой готовности и бдительности, заключил Медведев.
У Украины возникают трудности в достижении успехов во время контрнаступления, поэтому ВСУ стараются прибегать к ударам по территории РФ. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «ВСУ наносят удары по территории России, так как им нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в России должны быть готовыми к удару на мирные гражданские объекты, которые могут быть выбраны украинскими войсками. Это требует особой готовности и бдительности, заключил Медведев.