Медведев объяснил, зачем ВСУ наносят удары по территории РФ Медведев: ВСУ наносят удары по территории РФ для достижения «дутых» успехов 24 июля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 + Украине нужны информационные поводы, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины возникают трудности в достижении успехов во время контрнаступления, поэтому ВСУ стараются прибегать к ударам по территории РФ. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «ВСУ наносят удары по территории России, так как им нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в России должны быть готовыми к удару на мирные гражданские объекты, которые могут быть выбраны украинскими войсками. Это требует особой готовности и бдительности, заключил Медведев. У Украины возникают трудности в достижении успехов во время контрнаступления, поэтому ВСУ стараются прибегать к ударам по территории РФ. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «ВСУ наносят удары по территории России, так как им нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в России должны быть готовыми к удару на мирные гражданские объекты, которые могут быть выбраны украинскими войсками. Это требует особой готовности и бдительности, заключил Медведев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям