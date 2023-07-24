Медведев объяснил, зачем ВСУ наносят удары по территории РФ

Медведев: ВСУ наносят удары по территории РФ для достижения «дутых» успехов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Украине нужны информационные поводы, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Украины возникают трудности в достижении успехов во время контрнаступления, поэтому ВСУ стараются прибегать к ударам по территории РФ. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«ВСУ наносят удары по территории России, так как им нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в России должны быть готовыми к удару на мирные гражданские объекты, которые могут быть выбраны украинскими войсками. Это требует особой готовности и бдительности, заключил Медведев.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У Украины возникают трудности в достижении успехов во время контрнаступления, поэтому ВСУ стараются прибегать к ударам по территории РФ. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «ВСУ наносят удары по территории России, так как им нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в России должны быть готовыми к удару на мирные гражданские объекты, которые могут быть выбраны украинскими войсками. Это требует особой готовности и бдительности, заключил Медведев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...