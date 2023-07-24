Twitter сменил логотип и название

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, логотип, твиттер, twitter, социальная сеть
Twitter отказался от голубой птицы на своем логотипе Фото:

Социальная сеть Twitter поменяла название на X. Также теперь вместо голубой птицы на логотипе появилась буква Х.

Новый логотип выполнен в нескольких вариантах. В верхней части страницы Х показан в черном шрифте на белом фоне, на аватарке официального аккаунта социальной сети белый Х на черном фоне. Новый логотип выступил заменой голубой птице.

Ранее владелец соцсети Илон Маск объявил о скорой смене логотипа социальной сети Twitter. Он делился этой новостью на своей странице, где сообщал, что бренд Twitter собирается прекратить использование изображения птицы и заменить логотип на X.

?Новый логотип социальной сети выполнен в виде буквы X ?
?Новый логотип социальной сети выполнен в виде буквы X ?
Фото:

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Социальная сеть Twitter поменяла название на X. Также теперь вместо голубой птицы на логотипе появилась буква Х. Новый логотип выполнен в нескольких вариантах. В верхней части страницы Х показан в черном шрифте на белом фоне, на аватарке официального аккаунта социальной сети белый Х на черном фоне. Новый логотип выступил заменой голубой птице. Ранее владелец соцсети Илон Маск объявил о скорой смене логотипа социальной сети Twitter. Он делился этой новостью на своей странице, где сообщал, что бренд Twitter собирается прекратить использование изображения птицы и заменить логотип на X.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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