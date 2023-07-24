Twitter сменил логотип и название 24 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 + Twitter отказался от голубой птицы на своем логотипе Фото: Анна Майорова © URA.RU Социальная сеть Twitter поменяла название на X. Также теперь вместо голубой птицы на логотипе появилась буква Х. Новый логотип выполнен в нескольких вариантах. В верхней части страницы Х показан в черном шрифте на белом фоне, на аватарке официального аккаунта социальной сети белый Х на черном фоне. Новый логотип выступил заменой голубой птице. Ранее владелец соцсети Илон Маск объявил о скорой смене логотипа социальной сети Twitter. Он делился этой новостью на своей странице, где сообщал, что бренд Twitter собирается прекратить использование изображения птицы и заменить логотип на X. ?Новый логотип социальной сети выполнен в виде буквы X ? Фото: скриншот URA.RU Социальная сеть Twitter поменяла название на X. Также теперь вместо голубой птицы на логотипе появилась буква Х. Новый логотип выполнен в нескольких вариантах. В верхней части страницы Х показан в черном шрифте на белом фоне, на аватарке официального аккаунта социальной сети белый Х на черном фоне. Новый логотип выступил заменой голубой птице. Ранее владелец соцсети Илон Маск объявил о скорой смене логотипа социальной сети Twitter. Он делился этой новостью на своей странице, где сообщал, что бренд Twitter собирается прекратить использование изображения птицы и заменить логотип на X. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям