Twitter сменил логотип и название

Twitter отказался от голубой птицы на своем логотипе
Социальная сеть Twitter поменяла название на X. Также теперь вместо голубой птицы на логотипе появилась буква Х.
Новый логотип выполнен в нескольких вариантах. В верхней части страницы Х показан в черном шрифте на белом фоне, на аватарке официального аккаунта социальной сети белый Х на черном фоне. Новый логотип выступил заменой голубой птице.
Ранее владелец соцсети Илон Маск объявил о скорой смене логотипа социальной сети Twitter. Он делился этой новостью на своей странице, где сообщал, что бренд Twitter собирается прекратить использование изображения птицы и заменить логотип на X.
?Новый логотип социальной сети выполнен в виде буквы X ?
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