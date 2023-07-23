23 июля 2023

По поручению губернатора в Тюменской области починят мосты

Губернатор Моор распорядился реконструировать мосты в Ялуторовском и Викуловском районах
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги на ремонт выделят в рамках региональной госпрограммы Фото:

По распоряжению губернатора Александра Моора в Тюменской области реконструируют мосты на автодорогах в Ялуторовском и Викуловском районах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В Тюменской области реконструируют два моста: на автомобильной дороге Ялуторовск — Ярково в Ялуторовском районе (через реку Бердюженка) и на дороге Викулово — Ермаки — Жигули в Викуловском районе (через реку Тенис). Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор», — сообщает инфоцентр властей.

Работы на объектах планируют выполнить в 2024 году. Деньги на эти цели выделят в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2023—2025 годах. В целом же в 2023 году ремонт ждет шесть мостов, в том числе двух на автодороге Ялуторовск — Ярково, которая входит в опорную сеть региона.

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По распоряжению губернатора Александра Моора в Тюменской области реконструируют мосты на автодорогах в Ялуторовском и Викуловском районах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Тюменской области реконструируют два моста: на автомобильной дороге Ялуторовск — Ярково в Ялуторовском районе (через реку Бердюженка) и на дороге Викулово — Ермаки — Жигули в Викуловском районе (через реку Тенис). Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор», — сообщает инфоцентр властей. Работы на объектах планируют выполнить в 2024 году. Деньги на эти цели выделят в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2023—2025 годах. В целом же в 2023 году ремонт ждет шесть мостов, в том числе двух на автодороге Ялуторовск — Ярково, которая входит в опорную сеть региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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