По поручению губернатора в Тюменской области починят мосты

Губернатор Моор распорядился реконструировать мосты в Ялуторовском и Викуловском районах

Деньги на ремонт выделят в рамках региональной госпрограммы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По распоряжению губернатора Александра Моора в Тюменской области реконструируют мосты на автодорогах в Ялуторовском и Викуловском районах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В Тюменской области реконструируют два моста: на автомобильной дороге Ялуторовск — Ярково в Ялуторовском районе (через реку Бердюженка) и на дороге Викулово — Ермаки — Жигули в Викуловском районе (через реку Тенис). Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор», — сообщает инфоцентр властей.

Работы на объектах планируют выполнить в 2024 году. Деньги на эти цели выделят в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2023—2025 годах. В целом же в 2023 году ремонт ждет шесть мостов, в том числе двух на автодороге Ялуторовск — Ярково, которая входит в опорную сеть региона.