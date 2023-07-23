В Курганскую область возвращается 30-градусная жара

Жаркая погода продержится, минимум, несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ближайшие дни максимальная температура воздуха поднимется до 31 градуса. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 25 и 26 июля, день: 25—30 градусов. 27 июля, день: 31 градус», — указано в сообщении.

Ночью минимальная температура воздуха будет колебаться до 9 до 12 градусов. Также в эти дни ожидаются грозы и кратковременные дожди. Порывы ветра будет достигать 14—15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 24 июля, в регионе ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. По прогнозу синоптиков, температура воздуха может достичь 28 градусов.