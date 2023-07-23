23 июля 2023
22 июля 2023

В Курганскую область возвращается 30-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Город, Автобусы. Пляж. Курган, лето, жара, вентилятор
Жаркая погода продержится, минимум, несколько дней Фото:

В Курганской области в ближайшие дни максимальная температура воздуха поднимется до 31 градуса. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 25 и 26 июля, день: 25—30 градусов. 27 июля, день: 31 градус», — указано в сообщении.

Ночью минимальная температура воздуха будет колебаться до 9 до 12 градусов. Также в эти дни ожидаются грозы и кратковременные дожди. Порывы ветра будет достигать 14—15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 24 июля, в регионе ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. По прогнозу синоптиков, температура воздуха может достичь 28 градусов.

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В Курганской области в ближайшие дни максимальная температура воздуха поднимется до 31 градуса. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 25 и 26 июля, день: 25—30 градусов. 27 июля, день: 31 градус», — указано в сообщении. Ночью минимальная температура воздуха будет колебаться до 9 до 12 градусов. Также в эти дни ожидаются грозы и кратковременные дожди. Порывы ветра будет достигать 14—15 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в понедельник, 24 июля, в регионе ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. По прогнозу синоптиков, температура воздуха может достичь 28 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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