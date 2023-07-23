23 июля 2023

Минтранс объяснил, почему нельзя убирать заборы вдоль дорог Екатеринбурга

В Екатеринбурге не будут убирать ограды вдоль дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтируют улицы Луначарского и Шевченко. Екатеринбург, дорожные работы, тротуарная плитка, ограда
В Минтрансе рассказали, зачем Екатеринбургу дорожные заборы Фото:

В Екатеринбурге и других городах региона не будут убирать ограждения, разделяющие дороги и тротуары. Свердловский минтранс считает их установку эффективной.

«Пешеходное ограждение регламентировано национальными стандартами. Оно показало свою эффективность с точки зрения организации движения пешеходных потоков. Иными словами, ограждения действительно позволяют исключить хаотичное движение пешеходов и снизить аварийность на дорогах», — сказал на пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения свердловского минтранса Евгений Мышленник.

Он добавил, что пешеходные заборы в Екатеринбурге и других городах региона демонтировать не будут. Их лишь постепенно будут менять на новые, которые отвечают обновленным госстандартам.

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В Екатеринбурге и других городах региона не будут убирать ограждения, разделяющие дороги и тротуары. Свердловский минтранс считает их установку эффективной. «Пешеходное ограждение регламентировано национальными стандартами. Оно показало свою эффективность с точки зрения организации движения пешеходных потоков. Иными словами, ограждения действительно позволяют исключить хаотичное движение пешеходов и снизить аварийность на дорогах», — сказал на пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения свердловского минтранса Евгений Мышленник. Он добавил, что пешеходные заборы в Екатеринбурге и других городах региона демонтировать не будут. Их лишь постепенно будут менять на новые, которые отвечают обновленным госстандартам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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