Минтранс объяснил, почему нельзя убирать заборы вдоль дорог Екатеринбурга

В Екатеринбурге и других городах региона не будут убирать ограждения, разделяющие дороги и тротуары. Свердловский минтранс считает их установку эффективной.
«Пешеходное ограждение регламентировано национальными стандартами. Оно показало свою эффективность с точки зрения организации движения пешеходных потоков. Иными словами, ограждения действительно позволяют исключить хаотичное движение пешеходов и снизить аварийность на дорогах», — сказал на пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения свердловского минтранса Евгений Мышленник.
Он добавил, что пешеходные заборы в Екатеринбурге и других городах региона демонтировать не будут. Их лишь постепенно будут менять на новые, которые отвечают обновленным госстандартам.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.