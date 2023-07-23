Минтранс объяснил, почему нельзя убирать заборы вдоль дорог Екатеринбурга

В Екатеринбурге не будут убирать ограды вдоль дорог

24 июля 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

В Минтрансе рассказали, зачем Екатеринбургу дорожные заборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге и других городах региона не будут убирать ограждения, разделяющие дороги и тротуары. Свердловский минтранс считает их установку эффективной. «Пешеходное ограждение регламентировано национальными стандартами. Оно показало свою эффективность с точки зрения организации движения пешеходных потоков. Иными словами, ограждения действительно позволяют исключить хаотичное движение пешеходов и снизить аварийность на дорогах», — сказал на пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения свердловского минтранса Евгений Мышленник. Он добавил, что пешеходные заборы в Екатеринбурге и других городах региона демонтировать не будут. Их лишь постепенно будут менять на новые, которые отвечают обновленным госстандартам.

В Екатеринбурге и других городах региона не будут убирать ограждения, разделяющие дороги и тротуары. Свердловский минтранс считает их установку эффективной. «Пешеходное ограждение регламентировано национальными стандартами. Оно показало свою эффективность с точки зрения организации движения пешеходных потоков. Иными словами, ограждения действительно позволяют исключить хаотичное движение пешеходов и снизить аварийность на дорогах», — сказал на пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения свердловского минтранса Евгений Мышленник. Он добавил, что пешеходные заборы в Екатеринбурге и других городах региона демонтировать не будут. Их лишь постепенно будут менять на новые, которые отвечают обновленным госстандартам.