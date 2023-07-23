«Газпром» потратит на разведку новых скважин в ЯНАО 28 миллиардов рублей

В ЯНАО «Газпром» потратит на разведку природных ресурсов 28 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Тамбейском месторождении в ЯНАО пройдут работы по устройству восьми разведочных скважин для поиска новых источников газа, нефти и сопутствующих ресурсов. На эти цели планируется выделить 28 миллиардов 220 миллионов рублей, заявки принимаются до 28 июля на электронной торговой площадке группы «Газпромбанк».

«Выполнение работ по строительству разведочных скважин на объекте Западно-Тамбейское месторождение. Крайний срок приема заявок — 28 июля, цена — 28 миллиардов 220 миллионов 690 тысяч рублей», — сообщается в заявке, размещенной на сайте ООО «Газпром добыча Тамбей».

Всего заявлено восемь лотов, ценой от 3,2 до 4,1 миллиарда рублей. Работы запланированы в срок с апреля 2024 по май 2027 года, три скважины будут устроены на Западно-Тамбейском лицензионном участке и пять на территории Тасийского лицензионного участка.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО активно развивается инфраструктура Песцового месторождения «Газпрома». Производственные объекты создаются в короткие сроки — из блоков в максимальной заводской готовности.