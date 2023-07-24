Три челябинских города получат 296 млн на создание комфортной городской среды

Миасс, Сатка и Троицк стали победителями Всероссийского конкурса комфортной городской среды

По словам губернатора Текслера, это лучший результат за все время проведения таких конкурсов для Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Городам Миассу, Сатке и Троицку Челябинской области выдадут 296 млн рублей на создание комфортной городской среды. Муниципалитеты стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2023 году, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Это хороший результат системной работы. Активное взаимодействие областного правительства, министерства строительства региона и муниципалитетов дало хороший результат, собственно, это лучший результат за все время проведения таких конкурсов для Челябинской области», — заявил губернатор области Алексей Текслер.

Миасс получит федеральный грант в размере 105 млн 28 тысяч рублей на благоустройство набережной «Золотой старт». Размер гранта для Троицка на реализацию проекта «Экологический парк «Троицкая крепость» на берегу реки Уй составил 98,7 млн рублей. Сатке на благоустройство улицы Ленина и «Галерею скверов» будет выделено 92,1 млн рублей. Реализация проектов запланирована на 2024—2025 годы.