Путин сделал кредитные каникулы бессрочными

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Норма начнет действовать с нового года Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии кредитных каникул. Изменения вступят в силу с нового года. Это следует из документа.

Норма начнет действовать с 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов. Ранее взять отсрочку по потребительским кредитам можно было в 2020, в 2022 и 2023 годах. Она нужна была для поддержки россиян в пандемию и защите активов от санкций. После этого кредитные каникулы отменялись. На данный момент президент подписал закон, который закрепляет кредитные каникулы на постоянной основе.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии кредитных каникул. Изменения вступят в силу с нового года. Это следует из документа. Норма начнет действовать с 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов. Ранее взять отсрочку по потребительским кредитам можно было в 2020, в 2022 и 2023 годах. Она нужна была для поддержки россиян в пандемию и защите активов от санкций. После этого кредитные каникулы отменялись. На данный момент президент подписал закон, который закрепляет кредитные каникулы на постоянной основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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