Путин сделал кредитные каникулы бессрочными

24 июля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Норма начнет действовать с нового года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии кредитных каникул. Изменения вступят в силу с нового года. Это следует из документа. Норма начнет действовать с 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов . Ранее взять отсрочку по потребительским кредитам можно было в 2020, в 2022 и 2023 годах. Она нужна была для поддержки россиян в пандемию и защите активов от санкций. После этого кредитные каникулы отменялись. На данный момент президент подписал закон, который закрепляет кредитные каникулы на постоянной основе.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном действии кредитных каникул. Изменения вступят в силу с нового года. Это следует из документа. Норма начнет действовать с 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов. Ранее взять отсрочку по потребительским кредитам можно было в 2020, в 2022 и 2023 годах. Она нужна была для поддержки россиян в пандемию и защите активов от санкций. После этого кредитные каникулы отменялись. На данный момент президент подписал закон, который закрепляет кредитные каникулы на постоянной основе.