Члены курганской диаспоры опасаются местного криминала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представителей среднеазиатской диаспоры Кургана заставляет делиться доходами руководитель общины. При этом он пользуется поддержкой одного из лидеров местного криминального сообщества. На этой почве может случиться серьезный конфликт. Об этом URA.RU сообщил источник, переехавший несколько лет назад в Россию из ближнего зарубежья.

«Новый глава общины заставляет членов диаспоры отдавать часть выручки. Поддержку ему оказывает один из криминальных лидеров Кургана», — рассказал источник. Из-за поборов происходят конфликты. Ситуация уже доходила до рукоприкладства и, по мнению источника, грозит развиться в более весомое противостояние.

Делиться выручкой заставляют, в основном, предпринимателей. Средства собирают деньги под предлогом строительства мечети. При этом недавно назначенный глава диаспоры не реагирует на жалобы представителей своей нации. «На День независимости России всем, у кого есть наемные работники, сказали сдавать по пять тысяч. Несколько человек платить отказались», — приводят подробности источники.

Члены диаспоры опасаются, что за отказом могут последовать серьезные проблемы. Уже были избиты люди. В правоохранительные органы представители диаспоры обращаться сами боятся, а руководитель им помощи не оказывает.

Получить комментарий от руководителя диаспоры не удалось. На звонок по имеющемуся в распоряжении редакции номеру абонент не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор рекомендовал ликвидировать некоторые национальные диаспоры. Он утверждал, что подобные меры необходимы, если руководители диаспор пытаются мешать работать правоохранительных структур.