23 июля 2023

Житель Тюменской области защитил честь любимой, сломав знакомому нос

© Служба новостей «URA.RU»
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Селянин не простил товарищу плохие слова в адрес любимой женщины Фото:

Житель села Омутинского Тюменской области сломал знакомому нос и ключицу, поскольку тот нелестно высказался о его любимой женщине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о том, что в приемное отделение доставлен мужчина с переломами носа, ключицы и лобной кости. 46-летний житель села Омутинское рассказал, что отдыхал со своим знакомым на берегу реки. Мужчины выпивали, в ходе беседы потерпевший высказался нелестно о женщине товарища», — сообщили в пресс-службе.

За критику возлюбленной товарищ начал избивать потерпевшего. Но когда понял, что оппонент получил серьезные травмы, вызвал ему скорую. В настоящее время 41-летний обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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Житель села Омутинского Тюменской области сломал знакомому нос и ключицу, поскольку тот нелестно высказался о его любимой женщине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о том, что в приемное отделение доставлен мужчина с переломами носа, ключицы и лобной кости. 46-летний житель села Омутинское рассказал, что отдыхал со своим знакомым на берегу реки. Мужчины выпивали, в ходе беседы потерпевший высказался нелестно о женщине товарища», — сообщили в пресс-службе. За критику возлюбленной товарищ начал избивать потерпевшего. Но когда понял, что оппонент получил серьезные травмы, вызвал ему скорую. В настоящее время 41-летний обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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