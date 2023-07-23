Житель Тюменской области защитил честь любимой, сломав знакомому нос

Селянин не простил товарищу плохие слова в адрес любимой женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Омутинского Тюменской области сломал знакомому нос и ключицу, поскольку тот нелестно высказался о его любимой женщине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о том, что в приемное отделение доставлен мужчина с переломами носа, ключицы и лобной кости. 46-летний житель села Омутинское рассказал, что отдыхал со своим знакомым на берегу реки. Мужчины выпивали, в ходе беседы потерпевший высказался нелестно о женщине товарища», — сообщили в пресс-службе.

За критику возлюбленной товарищ начал избивать потерпевшего. Но когда понял, что оппонент получил серьезные травмы, вызвал ему скорую. В настоящее время 41-летний обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.