В деревне Кокорино Шадринского района фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) нуждается в капитальном ремонте. Фельдшер опасается, что ей придется за свой счет замазывать сквозные трещины в стенах, чтобы продолжать работать, рассказал URA.RU руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин, который побывал в ФАПе.
«В рамках партийного проекта побывал в фельдшерско-акушерском пункте деревни Кокорино Шадринского округа. Работает молодая девушка — фельдшер, после выпуска вернулась в свое село, получила подъемные. В ФАПе сквозные трещины в стенах, в процедурном кабинете, где ставят уколы. Как я понял, никто ремонт ФАПа делать не собирается. Поэтому, чтобы молодому специалисту продолжать работу, с ее слов, ей придется ремонт делать за свой счет», — рассказал Ярушин.
Ярушин отметил, что в ФАПе установлен дровяной котел, хотя само село газифицировано. Депутат запросит информацию в департаменте здравоохранения Курганской области о планах по ремонту, газификации или строительстве нового модульного ФАПа в Кокорино. После получения ответа Ярушин намерен вновь посетить ФАП. URA.RU направляло запрос в депздрав с просьбой прокомментировать информацию о состоянии ФАПа и планах по его ремонту, на момент публикации ответ не поступил.
В ФАПе деревни Кокорино Шадринского округа на стенах образовались трещины
фото: Юрий Ярушин, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id241148892
Сотрудники ФАПа не знают, запланирован ли ремонт или им придется покупать стройматериалы за свой счет и решать проблему самостоятельно
фото: Юрий Ярушин, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id241148892
Руководитель реготделения ЛДПР Юрий Ярушин пообщался с фельдшером и запросил информацию о ремонте в депздраве
фото: Юрий Ярушин, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id241148892
В деревне Кокорино Шадринского района фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) нуждается в капитальном ремонте. Фельдшер опасается, что ей придется за свой счет замазывать сквозные трещины в стенах, чтобы продолжать работать, рассказал URA.RU руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин, который побывал в ФАПе. «В рамках партийного проекта побывал в фельдшерско-акушерском пункте деревни Кокорино Шадринского округа. Работает молодая девушка — фельдшер, после выпуска вернулась в свое село, получила подъемные. В ФАПе сквозные трещины в стенах, в процедурном кабинете, где ставят уколы. Как я понял, никто ремонт ФАПа делать не собирается. Поэтому, чтобы молодому специалисту продолжать работу, с ее слов, ей придется ремонт делать за свой счет», — рассказал Ярушин. Ярушин отметил, что в ФАПе установлен дровяной котел, хотя само село газифицировано. Депутат запросит информацию в департаменте здравоохранения Курганской области о планах по ремонту, газификации или строительстве нового модульного ФАПа в Кокорино. После получения ответа Ярушин намерен вновь посетить ФАП. URA.RU направляло запрос в депздрав с просьбой прокомментировать информацию о состоянии ФАПа и планах по его ремонту, на момент публикации ответ не поступил.