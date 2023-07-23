23 июля 2023

Курганский фельдшер вынуждена отремонтировать медпункт, чтобы продолжать работу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
В Шадринском округе на стенах ФАПа образовались трещины (фото из архива) Фото:

В деревне Кокорино Шадринского района фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) нуждается в капитальном ремонте. Фельдшер опасается, что ей придется за свой счет замазывать сквозные трещины в стенах, чтобы продолжать работать, рассказал URA.RU руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин, который побывал в ФАПе.

«В рамках партийного проекта побывал в фельдшерско-акушерском пункте деревни Кокорино Шадринского округа. Работает молодая девушка — фельдшер, после выпуска вернулась в свое село, получила подъемные. В ФАПе сквозные трещины в стенах, в процедурном кабинете, где ставят уколы. Как я понял, никто ремонт ФАПа делать не собирается. Поэтому, чтобы молодому специалисту продолжать работу, с ее слов, ей придется ремонт делать за свой счет», — рассказал Ярушин.

Ярушин отметил, что в ФАПе установлен дровяной котел, хотя само село газифицировано. Депутат запросит информацию в департаменте здравоохранения Курганской области о планах по ремонту, газификации или строительстве нового модульного ФАПа в Кокорино. После получения ответа Ярушин намерен вновь посетить ФАП. URA.RU направляло запрос в депздрав с просьбой прокомментировать информацию о состоянии ФАПа и планах по его ремонту, на момент публикации ответ не поступил.

В ФАПе деревни Кокорино Шадринского округа на стенах образовались трещины
В ФАПе деревни Кокорино Шадринского округа на стенах образовались трещины
Сотрудники ФАПа не знают, запланирован ли ремонт или им придется покупать стройматериалы за свой счет и решать проблему самостоятельно
Сотрудники ФАПа не знают, запланирован ли ремонт или им придется покупать стройматериалы за свой счет и решать проблему самостоятельно
Руководитель реготделения ЛДПР Юрий Ярушин пообщался с фельдшером и запросил информацию о ремонте в депздраве
Руководитель реготделения ЛДПР Юрий Ярушин пообщался с фельдшером и запросил информацию о ремонте в депздраве

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В деревне Кокорино Шадринского района фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) нуждается в капитальном ремонте. Фельдшер опасается, что ей придется за свой счет замазывать сквозные трещины в стенах, чтобы продолжать работать, рассказал URA.RU руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин, который побывал в ФАПе. «В рамках партийного проекта побывал в фельдшерско-акушерском пункте деревни Кокорино Шадринского округа. Работает молодая девушка — фельдшер, после выпуска вернулась в свое село, получила подъемные. В ФАПе сквозные трещины в стенах, в процедурном кабинете, где ставят уколы. Как я понял, никто ремонт ФАПа делать не собирается. Поэтому, чтобы молодому специалисту продолжать работу, с ее слов, ей придется ремонт делать за свой счет», — рассказал Ярушин. Ярушин отметил, что в ФАПе установлен дровяной котел, хотя само село газифицировано. Депутат запросит информацию в департаменте здравоохранения Курганской области о планах по ремонту, газификации или строительстве нового модульного ФАПа в Кокорино. После получения ответа Ярушин намерен вновь посетить ФАП. URA.RU направляло запрос в депздрав с просьбой прокомментировать информацию о состоянии ФАПа и планах по его ремонту, на момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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