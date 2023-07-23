23 июля 2023

В тюменском спецприемнике арестованных содержат в антисанитарии

Прокурор Владимир Бондарчук нашел нарушения в тюменских спецприемнике и ИВС
© Служба новостей «URA.RU»
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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, заключение, тюрьма, решетка, спецприемник
Нарушение санитарных правил обнаружено в местах содержания арестантов Фото:

Нарушения санитарно-гигиенических норм обнаружил прокурор Тюмени Владимир Бондарчук в рамках проверки спецприемника и ИВС в областной столице. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Прокурор Тюмени Владимир Бондарчук посетил изолятор временного содержания УМВД России по Тюмени и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований, будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В настоящее время в обоих учреждениях содержатся 24 человека. При этом жалоб на свое пребывание в заключении они не озвучили. В проверке также участвовал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

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Нарушения санитарно-гигиенических норм обнаружил прокурор Тюмени Владимир Бондарчук в рамках проверки спецприемника и ИВС в областной столице. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Прокурор Тюмени Владимир Бондарчук посетил изолятор временного содержания УМВД России по Тюмени и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований, будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры области. В настоящее время в обоих учреждениях содержатся 24 человека. При этом жалоб на свое пребывание в заключении они не озвучили. В проверке также участвовал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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