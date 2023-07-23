В тюменском спецприемнике арестованных содержат в антисанитарии

Прокурор Владимир Бондарчук нашел нарушения в тюменских спецприемнике и ИВС

24 июля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Нарушение санитарных правил обнаружено в местах содержания арестантов Фото: Илья Московец © URA.RU Нарушения санитарно-гигиенических норм обнаружил прокурор Тюмени Владимир Бондарчук в рамках проверки спецприемника и ИВС в областной столице. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Прокурор Тюмени Владимир Бондарчук посетил изолятор временного содержания УМВД России по Тюмени и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований, будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры области. В настоящее время в обоих учреждениях содержатся 24 человека. При этом жалоб на свое пребывание в заключении они не озвучили. В проверке также участвовал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Нарушения санитарно-гигиенических норм обнаружил прокурор Тюмени Владимир Бондарчук в рамках проверки спецприемника и ИВС в областной столице. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Прокурор Тюмени Владимир Бондарчук посетил изолятор временного содержания УМВД России по Тюмени и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований, будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры области. В настоящее время в обоих учреждениях содержатся 24 человека. При этом жалоб на свое пребывание в заключении они не озвучили. В проверке также участвовал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.