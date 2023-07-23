В тюменском спецприемнике арестованных содержат в антисанитарии

Нарушения санитарно-гигиенических норм обнаружил прокурор Тюмени Владимир Бондарчук в рамках проверки спецприемника и ИВС в областной столице. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Прокурор Тюмени Владимир Бондарчук посетил изолятор временного содержания УМВД России по Тюмени и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований, будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В настоящее время в обоих учреждениях содержатся 24 человека. При этом жалоб на свое пребывание в заключении они не озвучили. В проверке также участвовал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
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