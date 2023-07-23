23 июля 2023

В Тюмени промышленный гигант банкротит партнера за долг меньше миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд зарегистрировал иск от винзилинского завода в адрес тавдинской деревообрабатывающей компании Фото:

Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск о банкротстве, который ООО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов» направил в адрес ООО «Тавдинская деревоперерабатывающая компания». Инфомрация об иске размещена в системе «Электронное правосудие».

«арбитражное дело А70-15808/2023, истец — ООО „Винзилинский завод керамических стеновых материалов“. Ответчик — ООО „Тавдинская деревоперерабатывающая компания“, сумма иска не уточняется. Иск зарегистрирован в системе, но пока не принят в работу», — сообщает электронная картотека арбитражных дел.

Система СБИС уточняет, что в иске речь идет о сумме в 911,8 тысяч рублей. Из открытых данных так же известно, что ответчик не имеет высоких рисков банкротства, имеет высокую надежность, положительную прибыль и стоимость бизнеса, а доходы компании в 2022 году составили 14,6 млн рублей. основными показателями истца, согласно системе СБИС, являются высокий процент обязательств в балансе и низкая рентабельность. Кроме того, отмечается, что ООО «ВЗКСМ» связанучредителем еще с десятком компаний, многие из которых в данный момент испытывают финансовые трудности.

URA.RU направило запросы руководству обеих компаний, на момент публикации ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало о банкротстве, которое стало ответом на обвинение в картельном сговоре.

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Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск о банкротстве, который ООО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов» направил в адрес ООО «Тавдинская деревоперерабатывающая компания». Инфомрация об иске размещена в системе «Электронное правосудие». «арбитражное дело А70-15808/2023, истец — ООО „Винзилинский завод керамических стеновых материалов“. Ответчик — ООО „Тавдинская деревоперерабатывающая компания“, сумма иска не уточняется. Иск зарегистрирован в системе, но пока не принят в работу», — сообщает электронная картотека арбитражных дел. Система СБИС уточняет, что в иске речь идет о сумме в 911,8 тысяч рублей. Из открытых данных так же известно, что ответчик не имеет высоких рисков банкротства, имеет высокую надежность, положительную прибыль и стоимость бизнеса, а доходы компании в 2022 году составили 14,6 млн рублей. основными показателями истца, согласно системе СБИС, являются высокий процент обязательств в балансе и низкая рентабельность. Кроме того, отмечается, что ООО «ВЗКСМ» связанучредителем еще с десятком компаний, многие из которых в данный момент испытывают финансовые трудности. URA.RU направило запросы руководству обеих компаний, на момент публикации ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало о банкротстве, которое стало ответом на обвинение в картельном сговоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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