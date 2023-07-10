Подрядчик, обвиненный в картельном сговоре с тюменским муниципалитетом, банкротит конкурента. Скрин

ООО «Запсибавто» выступило с банкротным иском против конкурента за контракт в Тюменской области

11 июля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Иск о банкротстве стал ответом на обвинение в сговоре с администрацией Аромашевского района Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ООО «Запсибавто» подало в арбитражный суд Тюменской области иск о банкротстве, направленный против конкурента в муниципальных торгах ООО «Аромашевопассажиравтотранс». Заявление зарегистрировано в системе электронного правосудия, сообщает сайт картотеки арбитражных дел. «Иск о банкротстве №А70-14911/2023, истец — ООО «Запсибавто». Ответчик — ООО «Аромашевопассажиравтотранс. Заявление принято и зарегистрировано, но пока не пущено в работу», — говорится на портале. Система СБИС сообщает, что ответчик имеет множество финансовых рисков, не может обеспечить кредитные долги. Общая сумма судебных исков к ООО «Аромашевопассажиравтотранс» составляет 9,24 млн рублей. Кроме того, у компании чаще трех раз в год меняется руководитель, а в ЕГРЮЛ указаны недостоверные сведения об учредителе и юридическом адресе. Ранее URA.RU рассказало о начале конфликта между двумя перевозчиками Аромашевского района Тюменской области. Первым актом противостояния компаний стало обвинение в адрес ООО «Запсибавто» в картельном сговоре с районной администрацией.

ООО «Запсибавто» подало в арбитражный суд Тюменской области иск о банкротстве, направленный против конкурента в муниципальных торгах ООО «Аромашевопассажиравтотранс». Заявление зарегистрировано в системе электронного правосудия, сообщает сайт картотеки арбитражных дел. «Иск о банкротстве №А70-14911/2023, истец — ООО «Запсибавто». Ответчик — ООО «Аромашевопассажиравтотранс. Заявление принято и зарегистрировано, но пока не пущено в работу», — говорится на портале. Система СБИС сообщает, что ответчик имеет множество финансовых рисков, не может обеспечить кредитные долги. Общая сумма судебных исков к ООО «Аромашевопассажиравтотранс» составляет 9,24 млн рублей. Кроме того, у компании чаще трех раз в год меняется руководитель, а в ЕГРЮЛ указаны недостоверные сведения об учредителе и юридическом адресе. Ранее URA.RU рассказало о начале конфликта между двумя перевозчиками Аромашевского района Тюменской области. Первым актом противостояния компаний стало обвинение в адрес ООО «Запсибавто» в картельном сговоре с районной администрацией.