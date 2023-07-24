В челябинском городе открыли Аллею Славы погибших бойцов СВО. Фото

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Память о бойцах в Юрюзани почтят на Аллее Славы Фото:

В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) открыли Аллею Славы погибших бойцов спецоперации. Как URA.RU рассказал участник проекта, директор завода «Альба-цепь» Михаил Бабак, на создание ушло около двух месяцев.

«Все вместе мы сделали место поклонения подвигу наших воинов. Открытием памятника мы показали воюющим бойцам, что их усилия не напрасны, мы ценим их и хотим сохранить память о них на годы вперед», — рассказал URA.RU Бабак.

Основанием композиции служит камень лемезит, добытый в близлежащих горах. На него водружен трехтонный камень с табличкой. На пластине изображены три поколения воинов и журавли. На аллею ведет дорожка, стоят скамейки, где близкие и другие посетители смогут побыть наедине с воспоминаниями о бойцах, отдавших жизни ради страны. В Юрюзань не вернулись семь человек. Инициаторы создания памятника обратились к местным властям, чтобы те обеспечили постоянный уход за территорией.

В создании монумента приняли участие Олег Говердовский, Акоб Карселян, Алексей Шекунов и его строительная бригада, Андрей Печников, Анатолий Кузнецов, Владимир Буренков и организация ветеранов ВДВ «Боевое братство». На открытии присутствовали духовенство, учащиеся, родители и родственники бойцов.

Меценат Михаил Бабак призвал сохранять память о бойцах среди учащихся и их родителей
Меценат Михаил Бабак призвал сохранять память о бойцах среди учащихся и их родителей
Фото:
Основу композиции составили камни с родины погибших воинов
Основу композиции составили камни с родины погибших воинов
Фото:
На церемонии открытия присутствовали родители погибших, общественность, духовенство
На церемонии открытия присутствовали родители погибших, общественность, духовенство
Фото:
С приветствием к собравшимся обратился председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского района Александр Васильев
С приветствием к собравшимся обратился председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского района Александр Васильев
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В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) открыли Аллею Славы погибших бойцов спецоперации. Как URA.RU рассказал участник проекта, директор завода «Альба-цепь» Михаил Бабак, на создание ушло около двух месяцев. «Все вместе мы сделали место поклонения подвигу наших воинов. Открытием памятника мы показали воюющим бойцам, что их усилия не напрасны, мы ценим их и хотим сохранить память о них на годы вперед», — рассказал URA.RU Бабак. Основанием композиции служит камень лемезит, добытый в близлежащих горах. На него водружен трехтонный камень с табличкой. На пластине изображены три поколения воинов и журавли. На аллею ведет дорожка, стоят скамейки, где близкие и другие посетители смогут побыть наедине с воспоминаниями о бойцах, отдавших жизни ради страны. В Юрюзань не вернулись семь человек. Инициаторы создания памятника обратились к местным властям, чтобы те обеспечили постоянный уход за территорией. В создании монумента приняли участие Олег Говердовский, Акоб Карселян, Алексей Шекунов и его строительная бригада, Андрей Печников, Анатолий Кузнецов, Владимир Буренков и организация ветеранов ВДВ «Боевое братство». На открытии присутствовали духовенство, учащиеся, родители и родственники бойцов.
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