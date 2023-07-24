Тюменцы ведрами собирают грибы на Московском и Ирбитском трактах

Самыми лучшими местами для «тихой охоты» стали Московский и Ирбитский тракты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Тюмени продолжают в социальных сетях хвастаться урожаем грибов. Свои фотографии они публикуют в тематической группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам жителей, самыми лучшими местами для «тихой охоты» стали Московский и Ирбитский тракты.

«После обработки вчерашнего сбора, где 80% малышей оказались идеально чистыми, было принято решение выскочить с утра на наши полянки. Иначе завтра половина бы уже была с „подселенцами“. <…> Не торопясь, с 5:00 до 8:00 — четыре корзинки красавцев!» — поделился Константин Аберле в группе любителей «тихой охоты». В комментариях к посту он написал, что урожай грибов собрал на Московском тракте.

Другие участники группы также сообщили, что в районе Ирбитского тракта можно собрать несколько ведер грибов. Белые грибы, подосиновики и подберезовики без червей тюменцы находят на Велижанском тракте. Небольшие маслята замечены в районе Червишевского тракта.