Тюменцы раскрыли места, где собирают грибы ведрами. Фото

Тюменцы ведрами собирают грибы на Московском и Ирбитском трактах
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, лесная ягода, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Самыми лучшими местами для «тихой охоты» стали Московский и Ирбитский тракты Фото:

Жители Тюмени продолжают в социальных сетях хвастаться урожаем грибов. Свои фотографии они публикуют в тематической группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам жителей, самыми лучшими местами для «тихой охоты» стали Московский и Ирбитский тракты.

«После обработки вчерашнего сбора, где 80% малышей оказались идеально чистыми, было принято решение выскочить с утра на наши полянки. Иначе завтра половина бы уже была с „подселенцами“. <…> Не торопясь, с 5:00 до 8:00 — четыре корзинки красавцев!» — поделился Константин Аберле в группе любителей «тихой охоты». В комментариях к посту он написал, что урожай грибов собрал на Московском тракте.

Другие участники группы также сообщили, что в районе Ирбитского тракта можно собрать несколько ведер грибов. Белые грибы, подосиновики и подберезовики без червей тюменцы находят на Велижанском тракте. Небольшие маслята замечены в районе Червишевского тракта.

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Жители Тюмени продолжают в социальных сетях хвастаться урожаем грибов. Свои фотографии они публикуют в тематической группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам жителей, самыми лучшими местами для «тихой охоты» стали Московский и Ирбитский тракты. «После обработки вчерашнего сбора, где 80% малышей оказались идеально чистыми, было принято решение выскочить с утра на наши полянки. Иначе завтра половина бы уже была с „подселенцами“. <…> Не торопясь, с 5:00 до 8:00 — четыре корзинки красавцев!» — поделился Константин Аберле в группе любителей «тихой охоты». В комментариях к посту он написал, что урожай грибов собрал на Московском тракте. Другие участники группы также сообщили, что в районе Ирбитского тракта можно собрать несколько ведер грибов. Белые грибы, подосиновики и подберезовики без червей тюменцы находят на Велижанском тракте. Небольшие маслята замечены в районе Червишевского тракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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