В Тюмени появились горящие туры на Мальдивы

Стоимость отдыха составляет 340 тысяч рублей на двоих на семь дней Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителям Тюмени стали доступны горящие туры на Мальдивы. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. Цена отдыха на островах составляет 340 тысяч рублей за семь дней.

«Тур на Мальдивы на двоих на неделю с питанием. Вылет из Москвы, в стоимость включены авиабилеты в обе стороны, трансфер на остров, проживание с питанием, экологический сбор и медицинское страхование», — говорится в тексте объявления.

В общении с корреспондентом продавец сообщила, что забронированный отель относится к категории «пять звезд». И обычная цена на путевки в подобный отель на Мальдивах составляет от 400 тысяч рублей.

Агентство обратилось за комментарием к специалистам в туристической сфере. «Тур на Мальдивы может столько стоить, но с условиями доплаты. И тут все зависит от уровня отеля. Мальдивы — довольно-таки рекламное направление, и здесь могут указывать стоимость, например, без авиаперелета, только на завтраках, без трансфера. Тут будет доплата по каждому пункту отдельно итого это выйдет дороже. На Мальдивах может быть и бюджетное размещение в гестхаусах (гостевой дом — прим.ред.), средняя стоимость как раз и составляет 350 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд».

Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени вновь появились горящие путевки в Турцию и Египет. Туры туда начинаются от 50 тысяч рублей.