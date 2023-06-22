Тюменцам вернули возможность ездить за границу по горящим путевкам

22 июня 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Тюменцам стали доступны дешевые туры в Турцию и в Египет Фото: Алена Полозова © URA.RU Жителям Тюмени стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Об этом URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. По ее словам, отдохнуть в Турции по горящей путевке можно за 50—70 тысяч рублей. «Этим летом появились горящие туры, чего очень давно у нас не наблюдалось в летнем сезоне. Но нужно понимать, что снижение цен произошло только на отели уровня „стандарт“ и „эконом“. <…> Горящие путевки появились в Турцию и в Египет», — рассказала URA.RU сотрудница турагентства. Ранее URA.RU писало, что тюменцам не советовали ждать дешевых путевок в Турцию. Как говорили турагенты, больше всего на стоимости сказывается цена авиаперевозок.

Жителям Тюмени стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Об этом URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. По ее словам, отдохнуть в Турции по горящей путевке можно за 50—70 тысяч рублей. «Этим летом появились горящие туры, чего очень давно у нас не наблюдалось в летнем сезоне. Но нужно понимать, что снижение цен произошло только на отели уровня „стандарт“ и „эконом“. <…> Горящие путевки появились в Турцию и в Египет», — рассказала URA.RU сотрудница турагентства. Ранее URA.RU писало, что тюменцам не советовали ждать дешевых путевок в Турцию. Как говорили турагенты, больше всего на стоимости сказывается цена авиаперевозок.