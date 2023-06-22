Тюменцам вернули возможность ездить за границу по горящим путевкам

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Клипарт, верблюд, пирамида, египет, Каир
Тюменцам стали доступны дешевые туры в Турцию и в Египет Фото:

Жителям Тюмени стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Об этом URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. По ее словам, отдохнуть в Турции по горящей путевке можно за 50—70 тысяч рублей.

«Этим летом появились горящие туры, чего очень давно у нас не наблюдалось в летнем сезоне. Но нужно понимать, что снижение цен произошло только на отели уровня „стандарт“ и „эконом“. <…> Горящие путевки появились в Турцию и в Египет», — рассказала URA.RU сотрудница турагентства.

Ранее URA.RU писало, что тюменцам не советовали ждать дешевых путевок в Турцию. Как говорили турагенты, больше всего на стоимости сказывается цена авиаперевозок.

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Жителям Тюмени стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Об этом URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. По ее словам, отдохнуть в Турции по горящей путевке можно за 50—70 тысяч рублей. «Этим летом появились горящие туры, чего очень давно у нас не наблюдалось в летнем сезоне. Но нужно понимать, что снижение цен произошло только на отели уровня „стандарт“ и „эконом“. <…> Горящие путевки появились в Турцию и в Египет», — рассказала URA.RU сотрудница турагентства. Ранее URA.RU писало, что тюменцам не советовали ждать дешевых путевок в Турцию. Как говорили турагенты, больше всего на стоимости сказывается цена авиаперевозок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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