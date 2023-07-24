На северо-западе Челябинска женщина за рулем Toyota Camry сбила пешехода

Пострадавшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу
На северо-западе Челябинска 24 июля женщина за рулем Toyota сбила пешехода. Пешеход с травмами доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
«Женщина-водитель за рулем автомобиля Toyota наехала на пешехода. Пострадавшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП женщина получила травмы. Ее увезли в больницу.
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