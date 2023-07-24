24 июля 2023

Гражданин из Таджикистана привез в Екатеринбург опасную продукцию

В Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, соты, мед в сотах
Мед без заводской упаковки нашли в аэропорту Кольцово (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово во время досмотра багажа и ручной клади нашли мед без маркировки, заводской упаковки и ветеринарных сопроводительных документов, который привез пассажир из Таджикистана. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Свердловской области.

«Гражданин Таджикистана привез с собой в Екатеринбург мед без заводской упаковки, маркировки и ветдокументов. Опасную продукцию нашли в аэропорту Кольцово», — пишет ведомство на официальном сайте.

Пассажира, который ввез продукцию, привлекли к административной ответственности. Он нарушил ветеринарно-санитарные требования на таможенной территории Евразийского экономического союза.

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В аэропорту Кольцово во время досмотра багажа и ручной клади нашли мед без маркировки, заводской упаковки и ветеринарных сопроводительных документов, который привез пассажир из Таджикистана. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Свердловской области. «Гражданин Таджикистана привез с собой в Екатеринбург мед без заводской упаковки, маркировки и ветдокументов. Опасную продукцию нашли в аэропорту Кольцово», — пишет ведомство на официальном сайте. Пассажира, который ввез продукцию, привлекли к административной ответственности. Он нарушил ветеринарно-санитарные требования на таможенной территории Евразийского экономического союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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