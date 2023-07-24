Гражданин из Таджикистана привез в Екатеринбург опасную продукцию

В аэропорту Кольцово во время досмотра багажа и ручной клади нашли мед без маркировки, заводской упаковки и ветеринарных сопроводительных документов, который привез пассажир из Таджикистана. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Свердловской области.
«Гражданин Таджикистана привез с собой в Екатеринбург мед без заводской упаковки, маркировки и ветдокументов. Опасную продукцию нашли в аэропорту Кольцово», — пишет ведомство на официальном сайте.
Пассажира, который ввез продукцию, привлекли к административной ответственности. Он нарушил ветеринарно-санитарные требования на таможенной территории Евразийского экономического союза.
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