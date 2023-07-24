Директор ООО «Паритет Девелопмент» обратился к СМИ и в прокуратуру с жалобой на действия своего конкурента на рынке строительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Директор тюменского застройщика «Партитет Девелопмент» Андрей Васильков обратился к URA.RU с жалобой на конкурента, ООО «Инко и К», который якобы пытается отобрать у «Паритета» удобно расположенный офис продаж. О действиях соперника Васильков рассказал в письме, которое отправил в редакцию URA.RU.

«В декабре 2022 года. Мы приняли решение искать помещение под офис продаж в районе улицы Тимофея Кармацкого. В мае 2023 года мы разместили вывеску „отдел продаж“ и начали готовиться к открытию офиса. Практически сразу конкурент начал требовать, чтобы мы съехали из офиса», — говорится в письме Василькова.

По его словам, руководство «Инко и К» якобы причастно к порче входной группы «Паритета» и разбору части ступеней, ведущих в офис продаж. Примечательно, что офисы обеих компаний находятся на одном крыльце — это виднор на фото и видео, которые Васильков прислал в редакцию URA.RU. «Мы обратились в прокуратуру, а также создали канал в Telegram, где описали всю историю и выкладываем информацию в онлайн формате о том, что происходит с нашим офисом», — добавил URA.RU Васильков.

Агентство направило официальный запрос руководству ООО «Инко и К» с просьбой прокомментировать претензии конкурента. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, как конкурентная борьба дошла до иска о банкротстве.