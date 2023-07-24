В Белом доме открестились от атак ВСУ внутри РФ

25 июля 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

США не поддерживают атаки ВСУ на территории РФ, заявила Карин Жан-Пьер Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом не поддерживает атаки Военнослужащих Украины (ВСУ) внутри России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер. «Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — сообщила журналистам Карин Жан-Пьер на брифинге, транслируемом на youtube-канале Белого дома. Так она прокомментировала налет беспилотников на Москву. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам в Москве. В своем telegram-канале он подчеркнул, что серьезных разрушений и пострадавших нет. МИД РФ заявил о праве России ответить на атаки украинских БПЛА на Москву, передает RT.

Белый дом не поддерживает атаки Военнослужащих Украины (ВСУ) внутри России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер. «Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — сообщила журналистам Карин Жан-Пьер на брифинге, транслируемом на youtube-канале Белого дома. Так она прокомментировала налет беспилотников на Москву. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам в Москве. В своем telegram-канале он подчеркнул, что серьезных разрушений и пострадавших нет. МИД РФ заявил о праве России ответить на атаки украинских БПЛА на Москву, передает RT.