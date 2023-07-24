24 июля 2023

В Белом доме открестились от атак ВСУ внутри РФ

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Карин Жан-Пьер
США не поддерживают атаки ВСУ на территории РФ, заявила Карин Жан-Пьер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Белый дом не поддерживает атаки Военнослужащих Украины (ВСУ) внутри России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер.

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — сообщила журналистам Карин Жан-Пьер на брифинге, транслируемом на youtube-канале Белого дома. Так она прокомментировала налет беспилотников на Москву.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам в Москве. В своем telegram-канале он подчеркнул, что серьезных разрушений и пострадавших нет. МИД РФ заявил о праве России ответить на атаки украинских БПЛА на Москву, передает RT.

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Белый дом не поддерживает атаки Военнослужащих Украины (ВСУ) внутри России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер. «Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — сообщила журналистам Карин Жан-Пьер на брифинге, транслируемом на youtube-канале Белого дома. Так она прокомментировала налет беспилотников на Москву. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам в Москве. В своем telegram-канале он подчеркнул, что серьезных разрушений и пострадавших нет. МИД РФ заявил о праве России ответить на атаки украинских БПЛА на Москву, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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