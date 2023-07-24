24 июля 2023

В Челябинске парни в масках устроили стрельбу по людям. Видео

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Группа стреляла в жителей из салютных пистолетов Фото:

В Челябинске группа молодых людей устроила стрельбу по жителям Ленинского района из салютных пистолетов. Как сообщают местные в социальных сетях, в результате обстрела некоторые получили ранения.

«Банда в масках из, предположительно, 25 человек (18-25 лет) стреляли в людей салютными пистолетами на Цимлянской, 3а. И уехали, разделившись по машинам», — рассказали один из жителей анонимно в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск» в «ВКонтакте».

Аноним отмечает, что сразу после произошедшего микрорайон оцепили полицейские. Идет поиск стрелявших. В результате обстрела несколько жителей получили ранения.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по городу. Там сообщили, что в отдел полиции доставлены несколько участников конфликта. Они пояснили, что данная ситуация произошла на почве личных неприязненных отношений, возникших некоторое время назад. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников конфликта. Данная ситуация находится на контроле начальника УМВД.

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В Челябинске группа молодых людей устроила стрельбу по жителям Ленинского района из салютных пистолетов. Как сообщают местные в социальных сетях, в результате обстрела некоторые получили ранения. «Банда в масках из, предположительно, 25 человек (18-25 лет) стреляли в людей салютными пистолетами на Цимлянской, 3а. И уехали, разделившись по машинам», — рассказали один из жителей анонимно в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск» в «ВКонтакте». Аноним отмечает, что сразу после произошедшего микрорайон оцепили полицейские. Идет поиск стрелявших. В результате обстрела несколько жителей получили ранения. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по городу. Там сообщили, что в отдел полиции доставлены несколько участников конфликта. Они пояснили, что данная ситуация произошла на почве личных неприязненных отношений, возникших некоторое время назад. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников конфликта. Данная ситуация находится на контроле начальника УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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