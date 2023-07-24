В Кургане двухлетний ребенок выпал из окна

В микрорайоне Северный выпал ребенок из окна четвертого этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Северный выпал из окна двухлетний ребенок. По факту происшествия проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

«По факту падения 2-летнего ребенка из окна четвертого этажа многоквартирного дома, расположенного по улице Дзержинского в Кургане следственными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Курганский следователь выехал на место происшествия. Выясняются обстоятельства случившегося. В УМВД региона URA.RU сообщили, что инцидент произошел утром 25 июля. В данный момент ребенок госпитализирован.