24 июля 2023

В Кургане двухлетний ребенок выпал из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
В микрорайоне Северный выпал ребенок из окна четвертого этажа Фото:

В Кургане в микрорайоне Северный выпал из окна двухлетний ребенок. По факту происшествия проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

«По факту падения 2-летнего ребенка из окна четвертого этажа многоквартирного дома, расположенного по улице Дзержинского в Кургане следственными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Курганский следователь выехал на место происшествия. Выясняются обстоятельства случившегося. В УМВД региона URA.RU сообщили, что инцидент произошел утром 25 июля. В данный момент ребенок госпитализирован.

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В Кургане в микрорайоне Северный выпал из окна двухлетний ребенок. По факту происшествия проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области. «По факту падения 2-летнего ребенка из окна четвертого этажа многоквартирного дома, расположенного по улице Дзержинского в Кургане следственными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве. Курганский следователь выехал на место происшествия. Выясняются обстоятельства случившегося. В УМВД региона URA.RU сообщили, что инцидент произошел утром 25 июля. В данный момент ребенок госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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