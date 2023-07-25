СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарью Трепову также обвинили в подделке документов Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) было официально предъявлено окончательное обвинение в преступлениях, связанных с террористическим актом, незаконным оборотом взрывных устройств и подделкой документов. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин.

«Треповой было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что следователи СК РФ собрали доказательства, указывающие на то, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на Украине. По словам Бастрыкина, в ходе следствия было проведено около 200 экспертиз, признано 85 человек потерпевшими, а общее число допрошенных составило около 400 человек.

Трепова — фигурант дела о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. По данным следствия, девушка передала военкору статуэтку, в которую было вмонтировано взрывное устройство.

*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов

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Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) было официально предъявлено окончательное обвинение в преступлениях, связанных с террористическим актом, незаконным оборотом взрывных устройств и подделкой документов. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин. «Треповой было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что следователи СК РФ собрали доказательства, указывающие на то, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на Украине. По словам Бастрыкина, в ходе следствия было проведено около 200 экспертиз, признано 85 человек потерпевшими, а общее число допрошенных составило около 400 человек. Трепова — фигурант дела о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. По данным следствия, девушка передала военкору статуэтку, в которую было вмонтировано взрывное устройство. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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