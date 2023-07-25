СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*

Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) было официально предъявлено окончательное обвинение в преступлениях, связанных с террористическим актом, незаконным оборотом взрывных устройств и подделкой документов. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин.
«Треповой было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что следователи СК РФ собрали доказательства, указывающие на то, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на Украине. По словам Бастрыкина, в ходе следствия было проведено около 200 экспертиз, признано 85 человек потерпевшими, а общее число допрошенных составило около 400 человек.
Трепова — фигурант дела о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. По данным следствия, девушка передала военкору статуэтку, в которую было вмонтировано взрывное устройство.
*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов
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