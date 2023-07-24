24 июля 2023

В Челябинской области на трассе М5 введено реверсивное движение из-за сломавшейся фуры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Сотрудники госавтоинспекции оказали помощь водителю большегруза Фото:

В Челябинской области 25 июля на 1788 км на трассе М5-Урал из-за сломавшегося большегруза введено реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«Внимание, на 1788 км автодороги М5-Урал введено реверсивное движение. Причиной стал сломавшийся большегруз», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.

В управлении уточнили, сотрудниками госавтоинспекции была оказана помощь водителю транспортного средства. На участке дороги н данный момент введено реверсивное движение.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 25 июля на 1788 км на трассе М5-Урал из-за сломавшегося большегруза введено реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону. «Внимание, на 1788 км автодороги М5-Урал введено реверсивное движение. Причиной стал сломавшийся большегруз», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. В управлении уточнили, сотрудниками госавтоинспекции была оказана помощь водителю транспортного средства. На участке дороги н данный момент введено реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...