Сотрудники госавтоинспекции оказали помощь водителю большегруза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 25 июля на 1788 км на трассе М5-Урал из-за сломавшегося большегруза введено реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«Внимание, на 1788 км автодороги М5-Урал введено реверсивное движение. Причиной стал сломавшийся большегруз», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.

В управлении уточнили, сотрудниками госавтоинспекции была оказана помощь водителю транспортного средства. На участке дороги н данный момент введено реверсивное движение.