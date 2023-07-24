24 июля 2023

В ХМАО директора нефтесервиса будут судить за уклонение от уплаты налогов

Руководитель предприятия «Кама-Нефть» в ХМАО утаил от налоговой 200 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Уголовное дело на руководителя ООО«Кама-Нефть» и иск прокуратуры направлены в суд ХМАО Фото:

Генерального директора нефтесервиса «Кама-Нефть» в ХМАО будут судить за уклонение от уплаты налогов: он утаил от налоговой более 198 млн рублей. Прокуратура округа сообщает, что руководитель предприятия внес в декларацию сведения о сделках с фиктивными подрядчиками.

«Обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, умышленно внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении 39 фиктивными подрядными организациями работ, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 198 млн рублей. Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд», — сообщает ведомство.

Прокуратура подала иск в органы правосудия, требуя возмещения нанесенного ущерба. На имущество обвиняемого наложен арест. Полиция проводит проверку по факту создания фиктивных фирм, с помощью которых руководитель нефтесервиса совершал преступные действия.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели уголовное дело на директора фирмы «Нефтесервис» Екатерину Симакову. Женщину подозревали в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей.

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Генерального директора нефтесервиса «Кама-Нефть» в ХМАО будут судить за уклонение от уплаты налогов: он утаил от налоговой более 198 млн рублей. Прокуратура округа сообщает, что руководитель предприятия внес в декларацию сведения о сделках с фиктивными подрядчиками. «Обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, умышленно внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении 39 фиктивными подрядными организациями работ, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 198 млн рублей. Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд», — сообщает ведомство. Прокуратура подала иск в органы правосудия, требуя возмещения нанесенного ущерба. На имущество обвиняемого наложен арест. Полиция проводит проверку по факту создания фиктивных фирм, с помощью которых руководитель нефтесервиса совершал преступные действия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели уголовное дело на директора фирмы «Нефтесервис» Екатерину Симакову. Женщину подозревали в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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