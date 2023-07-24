В ХМАО директора нефтесервиса будут судить за уклонение от уплаты налогов

Руководитель предприятия «Кама-Нефть» в ХМАО утаил от налоговой 200 миллионов рублей

25 июля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Уголовное дело на руководителя ООО«Кама-Нефть» и иск прокуратуры направлены в суд ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генерального директора нефтесервиса «Кама-Нефть» в ХМАО будут судить за уклонение от уплаты налогов: он утаил от налоговой более 198 млн рублей. Прокуратура округа сообщает, что руководитель предприятия внес в декларацию сведения о сделках с фиктивными подрядчиками. «Обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, умышленно внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении 39 фиктивными подрядными организациями работ, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 198 млн рублей. Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд», — сообщает ведомство. Прокуратура подала иск в органы правосудия, требуя возмещения нанесенного ущерба. На имущество обвиняемого наложен арест. Полиция проводит проверку по факту создания фиктивных фирм, с помощью которых руководитель нефтесервиса совершал преступные действия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели уголовное дело на директора фирмы «Нефтесервис» Екатерину Симакову. Женщину подозревали в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей.

Генерального директора нефтесервиса «Кама-Нефть» в ХМАО будут судить за уклонение от уплаты налогов: он утаил от налоговой более 198 млн рублей. Прокуратура округа сообщает, что руководитель предприятия внес в декларацию сведения о сделках с фиктивными подрядчиками. «Обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, умышленно внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении 39 фиктивными подрядными организациями работ, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 198 млн рублей. Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд», — сообщает ведомство. Прокуратура подала иск в органы правосудия, требуя возмещения нанесенного ущерба. На имущество обвиняемого наложен арест. Полиция проводит проверку по факту создания фиктивных фирм, с помощью которых руководитель нефтесервиса совершал преступные действия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели уголовное дело на директора фирмы «Нефтесервис» Екатерину Симакову. Женщину подозревали в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей.