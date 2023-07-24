Свердловские рестораторы придумали, как заманить любителей грибов в заведения

В Свердловской области стартовал фестиваль «Уралисички»

25 июля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Поесть лисички можно до 15 августа в 72 заведениях области Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Ревде дан старт фестивалю, который придется по душе тем, кто обожает грибы. В 72 заведения Свердловской области начинается «Уралисички!». На презентации побывал корреспондент URA.RU. «25 июля в четвертый раз стартует любимый летний екатеринбургский фестиваль „Уралисички!“. В этом году к нему присоединилось рекордное количество ресторанов — 72 заведения из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Ревды», — рассказал на пресс-завтраке владелец Grand Buffet Ekaterinburg Кирилл Шлаен. Его ресторан также участвует в фестивале вместе с такими заведениями, как «Большой грузинский», «Троекуров», «Два Деда», PUSHKINA 4, DUO pizza&wine, Breakfast Unit и другими. Фестиваль пользуется большой популярностью, потому что лисички считаются самыми гастрономическими грибами Урала. Их поклонниками являются как бабушки, так и шеф-повара. Всего на фестивале можно будет попробовать около 230 грибных блюд, среди них — пермские посикунчики с жареными в луке лисичками, шаньга с лисичками и копченой сметаной, тако с грибами и томлеными щечками, грибной коктейль «Белый русский» и многое другое. Многие блюда созданы с молочной продукцией из Талицы, которая впервые в этом году стала партнером «Уралисичек!». Фестиваль можно посетить с 25 июля по 15 августа. Подробности можно узнать на сайте фестиваля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Ревде дан старт фестивалю, который придется по душе тем, кто обожает грибы. В 72 заведения Свердловской области начинается «Уралисички!». На презентации побывал корреспондент URA.RU. «25 июля в четвертый раз стартует любимый летний екатеринбургский фестиваль „Уралисички!“. В этом году к нему присоединилось рекордное количество ресторанов — 72 заведения из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Ревды», — рассказал на пресс-завтраке владелец Grand Buffet Ekaterinburg Кирилл Шлаен. Его ресторан также участвует в фестивале вместе с такими заведениями, как «Большой грузинский», «Троекуров», «Два Деда», PUSHKINA 4, DUO pizza&wine, Breakfast Unit и другими. Фестиваль пользуется большой популярностью, потому что лисички считаются самыми гастрономическими грибами Урала. Их поклонниками являются как бабушки, так и шеф-повара. Всего на фестивале можно будет попробовать около 230 грибных блюд, среди них — пермские посикунчики с жареными в луке лисичками, шаньга с лисичками и копченой сметаной, тако с грибами и томлеными щечками, грибной коктейль «Белый русский» и многое другое. Многие блюда созданы с молочной продукцией из Талицы, которая впервые в этом году стала партнером «Уралисичек!». Фестиваль можно посетить с 25 июля по 15 августа. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.