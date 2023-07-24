Тюменская прокуратура спасла пенсионерку, оставшуюся без дома

25 июля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Женщина продала квартиру по просьбе мошенников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Калининского административного округа (КАО) в Тюмени спасла пенсионерку, которая доверилась мошенникам и продала свою квартиру по их просьбе, а вырученные деньги передала на чужой счет. В ведомстве через суд добились отмены перевода, о чем рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Женщине позвонил якобы руководитель отдела безопасности АО „Тинькоф“ и пояснил, что на ее имя пытаются оформить кредит 5 млн рублей под залог недвижимости, в связи с чем ей необходимо продать принадлежащую ей квартиру в областном центре. Пожилая женщина квартиру продала, полученные 5 млн рублей перечислила на указанный звонившим мужчиной „безопасный счет“» — рассказали в пресс-службе регионального ведомства детали инцидента, который произошел в декабре 2022 года. За это время следствие установило владельца «безопасного счета». Выяснилось, что он не был знаком с потерпевшей и даже не подозревал о переводе 5 миллионов рублей. «Мошенники при совершении преступления использовали банковский счет, владелец которого осуществлял продажу криптовалюты», — объясняется в пресс-релизе. После этого прокуратура КАО обратилась в суд, где удовлетворили требования по возврату 5 миллионов рублей пенсионерке.

Прокуратура Калининского административного округа (КАО) в Тюмени спасла пенсионерку, которая доверилась мошенникам и продала свою квартиру по их просьбе, а вырученные деньги передала на чужой счет. В ведомстве через суд добились отмены перевода, о чем рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Женщине позвонил якобы руководитель отдела безопасности АО „Тинькоф“ и пояснил, что на ее имя пытаются оформить кредит 5 млн рублей под залог недвижимости, в связи с чем ей необходимо продать принадлежащую ей квартиру в областном центре. Пожилая женщина квартиру продала, полученные 5 млн рублей перечислила на указанный звонившим мужчиной „безопасный счет“» — рассказали в пресс-службе регионального ведомства детали инцидента, который произошел в декабре 2022 года. За это время следствие установило владельца «безопасного счета». Выяснилось, что он не был знаком с потерпевшей и даже не подозревал о переводе 5 миллионов рублей. «Мошенники при совершении преступления использовали банковский счет, владелец которого осуществлял продажу криптовалюты», — объясняется в пресс-релизе. После этого прокуратура КАО обратилась в суд, где удовлетворили требования по возврату 5 миллионов рублей пенсионерке.