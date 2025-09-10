Челябинский депутат Госдумы Лантратова вернула тюменца с фронта к жене и четырем детям

Многодетный мобилизованный тюменец вернулся с СВО к семье, после того как тяжело заболела его супруга. Решить вопрос с Минобороны помогла председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В парламенте она представляет Челябинскую область.
Олег Николаевич честно и доблестно сражался за Отечество, когда его мобилизовали в сентябре 2022 года. Супруга и четверо детей (17, 11, 8 и 5 лет) дожидались своего защитника дома. Ежедневная забота о детях и переживания существенно подорвали здоровье Ирины. Врачи разводили руками, а болезнь только прогрессировала.
«Школа, детский сад, кружки, соревнования. А вечером в подушку реву. Муж вообще на связь выходил очень редко. Иногда по две недели от него ничего не слышно. Скажу честно, сил просто нет», — поделилась Ирина, придя на прием.
«Признаюсь, такие ситуации не единичны, но, если ко мне поступают такого рода обращения, я включаюсь оперативно. Приказ об увольнении уже подписан. Олег Николаевич вернулся к жене и детям, а Ирина проходит лечение в Московской области», — рассказала URA.RU Яна Лантратова. Она также поблагодарила за внимание к деталям и готовность прийти на помощь МО РФ и лично замглавы ведомства генерала армии Виктора Горемыкина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.