Управляющая компания пермского миллиардера признана лучшей УК края

Организация ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», принадлежащая пермскому миллиардеру Александру Репину, по итогам второго квартала 2023 года сохранила лидерство в рейтинге лучших управляющих компаний края. Соответствующие исследование опубликовано на сайте региональной инспекции государственного жилищного надзора.
«Рейтинг управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в Пермском крае за второй квартал 2023 года. ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“, место в рейтинге — № 1», — сообщается в исследовании краевой ИГЖН. По сравнению с первым кварталом 2023 года компания Александра Репина, управляющая пермскими ЖК «Арсенал» и ЖК «Данилиха», потеряла один пункт, но сохранила лидерство в списке с результатом в 35 баллов.
На три балла от УК Александра Репина отстает ООО «Союз-М», занимающая вторую строчку рейтинга. В пятерку лучших управляющих компаний региона также вошли ООО «мкр. Ленинский», ООО «Металлург» и ООО «Речник-Плюс». Худший результат по итогам полугодия показали восемь управляющих компаний, в том числе ООО «Вселенная», ООО «УК РЕМЭКС» и ООО «Самоуправление».
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