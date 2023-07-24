Управляющая компания пермского миллиардера признана лучшей УК края

Лучшей управкомпанией Пермского края стала «СМУ №2 Сатурн-Р» миллиардера Репина

25 июля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Организация Александра Репина управляет пермскими ЖК «Данилиха» и «Арсенал» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Организация ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», принадлежащая пермскому миллиардеру Александру Репину, по итогам второго квартала 2023 года сохранила лидерство в рейтинге лучших управляющих компаний края. Соответствующие исследование опубликовано на сайте региональной инспекции государственного жилищного надзора. «Рейтинг управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в Пермском крае за второй квартал 2023 года. ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“, место в рейтинге — № 1», — сообщается в исследовании краевой ИГЖН. По сравнению с первым кварталом 2023 года компания Александра Репина, управляющая пермскими ЖК «Арсенал» и ЖК «Данилиха», потеряла один пункт, но сохранила лидерство в списке с результатом в 35 баллов. На три балла от УК Александра Репина отстает ООО «Союз-М», занимающая вторую строчку рейтинга. В пятерку лучших управляющих компаний региона также вошли ООО «мкр. Ленинский», ООО «Металлург» и ООО «Речник-Плюс». Худший результат по итогам полугодия показали восемь управляющих компаний, в том числе ООО «Вселенная», ООО «УК РЕМЭКС» и ООО «Самоуправление».

Организация ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», принадлежащая пермскому миллиардеру Александру Репину, по итогам второго квартала 2023 года сохранила лидерство в рейтинге лучших управляющих компаний края. Соответствующие исследование опубликовано на сайте региональной инспекции государственного жилищного надзора. «Рейтинг управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в Пермском крае за второй квартал 2023 года. ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“, место в рейтинге — № 1», — сообщается в исследовании краевой ИГЖН. По сравнению с первым кварталом 2023 года компания Александра Репина, управляющая пермскими ЖК «Арсенал» и ЖК «Данилиха», потеряла один пункт, но сохранила лидерство в списке с результатом в 35 баллов. На три балла от УК Александра Репина отстает ООО «Союз-М», занимающая вторую строчку рейтинга. В пятерку лучших управляющих компаний региона также вошли ООО «мкр. Ленинский», ООО «Металлург» и ООО «Речник-Плюс». Худший результат по итогам полугодия показали восемь управляющих компаний, в том числе ООО «Вселенная», ООО «УК РЕМЭКС» и ООО «Самоуправление».