24 июля 2023

Власти в ХМАО продают коптильный завод по цене гаража

© Служба новостей «URA.RU»
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Минусинский электротехнический комплекс. Минусинск, Красноярский край, заброшенное здание, заброшка, минусинский электротехнический комплекс, разрушенный цех, заводской цех
Начальная цена здания коптильного завода в ХМАО на аукционе составляет 230 тысяч рублей Фото:

Администрация Октябрьского района ХМАО продает здание коптильного и засолочного завода в поселке Приобье за 230 тысяч рублей, столько же стоит гараж в этом населенном пункте. Организатор торгов на электронной площадке сообщил, что площадь здания составляет порядка 200 квадратных метров.

«Продается здание коптильного и засолочного цеха общей площадью 206 квадратных метров в пгт Приобье Октябрьского района, недвижимость реализуется вместе с находящимся под ним участком в 993 кв. метра. Начальная цена лота на аукционе — 230 тысяч рублей, заявки на торги принимаем до 1 августа», — сообщил продавец.

Прежде в здании располагались цеха Приобского рыбного хозяйства. Предприятие было признано банкротом, сейчас имущество находится в государственной собственности. Аукцион по продаже недвижимости состоится 3 августа.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО продают нефтеперерабатывающий завод. Он принадлежал обанкротившейся компании «Бекор».

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Администрация Октябрьского района ХМАО продает здание коптильного и засолочного завода в поселке Приобье за 230 тысяч рублей, столько же стоит гараж в этом населенном пункте. Организатор торгов на электронной площадке сообщил, что площадь здания составляет порядка 200 квадратных метров. «Продается здание коптильного и засолочного цеха общей площадью 206 квадратных метров в пгт Приобье Октябрьского района, недвижимость реализуется вместе с находящимся под ним участком в 993 кв. метра. Начальная цена лота на аукционе — 230 тысяч рублей, заявки на торги принимаем до 1 августа», — сообщил продавец. Прежде в здании располагались цеха Приобского рыбного хозяйства. Предприятие было признано банкротом, сейчас имущество находится в государственной собственности. Аукцион по продаже недвижимости состоится 3 августа. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО продают нефтеперерабатывающий завод. Он принадлежал обанкротившейся компании «Бекор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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