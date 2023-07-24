Власти в ХМАО продают коптильный завод по цене гаража

Начальная цена здания коптильного завода в ХМАО на аукционе составляет 230 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Октябрьского района ХМАО продает здание коптильного и засолочного завода в поселке Приобье за 230 тысяч рублей, столько же стоит гараж в этом населенном пункте. Организатор торгов на электронной площадке сообщил, что площадь здания составляет порядка 200 квадратных метров.

«Продается здание коптильного и засолочного цеха общей площадью 206 квадратных метров в пгт Приобье Октябрьского района, недвижимость реализуется вместе с находящимся под ним участком в 993 кв. метра. Начальная цена лота на аукционе — 230 тысяч рублей, заявки на торги принимаем до 1 августа», — сообщил продавец.

Прежде в здании располагались цеха Приобского рыбного хозяйства. Предприятие было признано банкротом, сейчас имущество находится в государственной собственности. Аукцион по продаже недвижимости состоится 3 августа.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО продают нефтеперерабатывающий завод. Он принадлежал обанкротившейся компании «Бекор».