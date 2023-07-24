24 июля 2023

Боец СВО из Москвы приехал в ЯНАО, чтобы жениться. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
Военнослужащий из Москвы приехал в ЯНАО, чтобы официально оформить отношения Фото:

В Губкинском (ЯНАО) состоялась свадьба участника специальной военной операции Сергея и местной жительницы Ирины. Боец из Москвы воспользовался краткосрочным отпуском, чтобы узаконить свои отношения, сообщили URA.RU в пресс-службе местной телевизионной компании.

«В Губкинском состоялось торжественное бракосочетание участника специальной военной операции и его возлюбленной. Жених родом из Москвы, а невеста недавно переехала в наш город из Ямальского района», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе телерадиокомпании «Вектор».

Сотрудники Губкинского ЗАГС расписали молодоженов по ускоренной программе. Для самого Сергея важно, чтобы в тылу его ждала жена.

Специальную военную операцию армия России проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов страны принимают участие военнослужащие из всех субъектов Российской Федерации.

Военнослужащий из Москвы заключил брак на Ямале
Военнослужащий из Москвы заключил брак на Ямале
Фото:
Москвич приехал на Ямал за невестой
Москвич приехал на Ямал за невестой
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Губкинском (ЯНАО) состоялась свадьба участника специальной военной операции Сергея и местной жительницы Ирины. Боец из Москвы воспользовался краткосрочным отпуском, чтобы узаконить свои отношения, сообщили URA.RU в пресс-службе местной телевизионной компании. «В Губкинском состоялось торжественное бракосочетание участника специальной военной операции и его возлюбленной. Жених родом из Москвы, а невеста недавно переехала в наш город из Ямальского района», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе телерадиокомпании «Вектор». Сотрудники Губкинского ЗАГС расписали молодоженов по ускоренной программе. Для самого Сергея важно, чтобы в тылу его ждала жена. Специальную военную операцию армия России проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов страны принимают участие военнослужащие из всех субъектов Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...