Военнослужащий из Москвы приехал в ЯНАО, чтобы официально оформить отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) состоялась свадьба участника специальной военной операции Сергея и местной жительницы Ирины. Боец из Москвы воспользовался краткосрочным отпуском, чтобы узаконить свои отношения, сообщили URA.RU в пресс-службе местной телевизионной компании.

«В Губкинском состоялось торжественное бракосочетание участника специальной военной операции и его возлюбленной. Жених родом из Москвы, а невеста недавно переехала в наш город из Ямальского района», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе телерадиокомпании «Вектор».

Сотрудники Губкинского ЗАГС расписали молодоженов по ускоренной программе. Для самого Сергея важно, чтобы в тылу его ждала жена.

Специальную военную операцию армия России проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов страны принимают участие военнослужащие из всех субъектов Российской Федерации.

Военнослужащий из Москвы заключил брак на Ямале Фото: телерадиокомпания «Вектор»