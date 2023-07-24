24 июля 2023

В курганском городе ищут отравителя цветов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки и скверы Екатеринбурга, сквер Первых строителей МЖК, лейка
Мэрия и полиция курганского города ищут отравителя цветов Фото:

В городе Шадринске (Курганская область) сотрудники полиции ищут виновника гибели цветов на городских газонах. О нанесении вреда растениям рассказали в администрации города.

Версию об умышленном вредительстве цветам выдвинул подрядчик, высаживавший растения. «Опасения подрядной организации подтвердили камеры видеонаблюдения. Ежедневно в конце июня во втором часу ночи они фиксировали мужчину в одной и той же одежде с емкостью в руках, который задерживался вблизи клумб», — сообщили в мэрии города. Как выяснила экспертиза, газоны были залиты гербицидами.

После ночных визитов мужчины цветы резко погибали. Вероятный злоумышленник пока не установлен. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», — рассказали в мэрии. Граждан, располагающих информацией о ночном отравителе цветов, просят сообщить в полицию.

В городе Шадринске Курганской области постоянно гибнут высаженные цветы
В городе Шадринске Курганской области постоянно гибнут высаженные цветы
Анализ почвы показал повышенное содержание гербицидов
Анализ почвы показал повышенное содержание гербицидов
Поливкой шадринских газонов по ночам занимался неизвестный
Поливкой шадринских газонов по ночам занимался неизвестный

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В городе Шадринске (Курганская область) сотрудники полиции ищут виновника гибели цветов на городских газонах. О нанесении вреда растениям рассказали в администрации города. Версию об умышленном вредительстве цветам выдвинул подрядчик, высаживавший растения. «Опасения подрядной организации подтвердили камеры видеонаблюдения. Ежедневно в конце июня во втором часу ночи они фиксировали мужчину в одной и той же одежде с емкостью в руках, который задерживался вблизи клумб», — сообщили в мэрии города. Как выяснила экспертиза, газоны были залиты гербицидами. После ночных визитов мужчины цветы резко погибали. Вероятный злоумышленник пока не установлен. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», — рассказали в мэрии. Граждан, располагающих информацией о ночном отравителе цветов, просят сообщить в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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