В городе Шадринске (Курганская область) сотрудники полиции ищут виновника гибели цветов на городских газонах. О нанесении вреда растениям рассказали в администрации города.
Версию об умышленном вредительстве цветам выдвинул подрядчик, высаживавший растения. «Опасения подрядной организации подтвердили камеры видеонаблюдения. Ежедневно в конце июня во втором часу ночи они фиксировали мужчину в одной и той же одежде с емкостью в руках, который задерживался вблизи клумб», — сообщили в мэрии города. Как выяснила экспертиза, газоны были залиты гербицидами.
После ночных визитов мужчины цветы резко погибали. Вероятный злоумышленник пока не установлен. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», — рассказали в мэрии. Граждан, располагающих информацией о ночном отравителе цветов, просят сообщить в полицию.
В городе Шадринске Курганской области постоянно гибнут высаженные цветы
фото: администрация города Шадринска
Анализ почвы показал повышенное содержание гербицидов
фото: администрация города Шадринска
Поливкой шадринских газонов по ночам занимался неизвестный
В городе Шадринске (Курганская область) сотрудники полиции ищут виновника гибели цветов на городских газонах. О нанесении вреда растениям рассказали в администрации города. Версию об умышленном вредительстве цветам выдвинул подрядчик, высаживавший растения. «Опасения подрядной организации подтвердили камеры видеонаблюдения. Ежедневно в конце июня во втором часу ночи они фиксировали мужчину в одной и той же одежде с емкостью в руках, который задерживался вблизи клумб», — сообщили в мэрии города. Как выяснила экспертиза, газоны были залиты гербицидами. После ночных визитов мужчины цветы резко погибали. Вероятный злоумышленник пока не установлен. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», — рассказали в мэрии. Граждан, располагающих информацией о ночном отравителе цветов, просят сообщить в полицию.