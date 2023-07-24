Мэрия и полиция курганского города ищут отравителя цветов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Шадринске (Курганская область) сотрудники полиции ищут виновника гибели цветов на городских газонах. О нанесении вреда растениям рассказали в администрации города.

Версию об умышленном вредительстве цветам выдвинул подрядчик, высаживавший растения. «Опасения подрядной организации подтвердили камеры видеонаблюдения. Ежедневно в конце июня во втором часу ночи они фиксировали мужчину в одной и той же одежде с емкостью в руках, который задерживался вблизи клумб», — сообщили в мэрии города. Как выяснила экспертиза, газоны были залиты гербицидами.

После ночных визитов мужчины цветы резко погибали. Вероятный злоумышленник пока не установлен. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», — рассказали в мэрии. Граждан, располагающих информацией о ночном отравителе цветов, просят сообщить в полицию.

В городе Шадринске Курганской области постоянно гибнут высаженные цветы фото: администрация города Шадринска

Анализ почвы показал повышенное содержание гербицидов фото: администрация города Шадринска