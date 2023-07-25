Курганцы с одобренной ипотекой опасаются повышения ставки

Курганцы могут получить одобрение по ипотеке Фото: Московец Илья © URA.RU

Жители Кургана, получившие одобрение ипотеки до повышения ключевой ставки ЦБ, опасаются, что ипотека будет стоить им дороже. При этом риелторы и банки прокомментировали URA.RU, что ранее одобренные проценты сохраняются.

«Планируем купить квартиру, и поэтому, конечно, взволновала информация о повышении ставки ЦБ сразу на один процент. Сейчас переживаем, как отреагируют банки», — поделились с агентством некоторые курганцы.

«У кого одобрена была ипотека, те спокойны, то есть они могут по старой ставке кредитоваться. Пока еще такого бума не произошло по банкам. Ставки все еще действуют те, которые были», — рассказала специалист агентства «Полезные люди» Елена Безгодова. Она отметила также, что сделки продолжаются, как раньше. Сейчас продается и вторичное жилье, и новостройки.

Корреспондент URA.RU под видом клиента обратился в несколько банков города. Специалисты по ипотечному кредитованию банков ответили, что повышение ключевой ставки не повлияло на ставки по ипотеке. Они остались прежними. Также нет информации о том, что может произойти повышение.

Ранее URA.RU писало, что в связи с решением ЦБ курганцы хотели повысить цены на квартиры. С повышением ставки покупательский спрос будет падать.