Курганцы хотят повысить цены на квартиры в связи с решением ЦБ

21 июля 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

С ростом ключевой ставки покупательский спрос будет снижаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские собственники квартир рассчитывали на повышение ключевой ставки Банком России, чтобы поднять цены. Информацией поделилась с URA.RU читательница Юлия, которая продает квартиру. «Есть регионы в России, где цены в потолок уперлись, а в Кургане они еще могут расти. Доллар с евро повысился, потому и хотели поднять ставку. Конечно, мне, как продавцу квартиры в Кургане хотелось, чтобы ставку подняли», — поделилась мнением читательница. Затем Юлия рассказала, что хочет продать квартиру в Кургане дороже, чтобы после купить жилье в другом регионе. Специалист по недвижимости в Кургане Елена Кабакова в комментарии корреспонденту URA.RU отметила, что вместе с ключевой ставкой растут ипотечные, поэтому покупательский спрос будет ниже. По мнению Кабаковой, особенно это касается Курганской области. В настоящий момент известно, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку. Шаг повышения составил 1% — до 8,5% годовых. По мнению экономистов решение ЦБ связано с ростом курса доллара.

Курганские собственники квартир рассчитывали на повышение ключевой ставки Банком России, чтобы поднять цены. Информацией поделилась с URA.RU читательница Юлия, которая продает квартиру. «Есть регионы в России, где цены в потолок уперлись, а в Кургане они еще могут расти. Доллар с евро повысился, потому и хотели поднять ставку. Конечно, мне, как продавцу квартиры в Кургане хотелось, чтобы ставку подняли», — поделилась мнением читательница. Затем Юлия рассказала, что хочет продать квартиру в Кургане дороже, чтобы после купить жилье в другом регионе. Специалист по недвижимости в Кургане Елена Кабакова в комментарии корреспонденту URA.RU отметила, что вместе с ключевой ставкой растут ипотечные, поэтому покупательский спрос будет ниже. По мнению Кабаковой, особенно это касается Курганской области. В настоящий момент известно, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку. Шаг повышения составил 1% — до 8,5% годовых. По мнению экономистов решение ЦБ связано с ростом курса доллара.