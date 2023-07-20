20 июля 2023

Курганцы хотят повысить цены на квартиры в связи с решением ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
С ростом ключевой ставки покупательский спрос будет снижаться Фото:

Курганские собственники квартир рассчитывали на повышение ключевой ставки Банком России, чтобы поднять цены. Информацией поделилась с URA.RU читательница Юлия, которая продает квартиру.

«Есть регионы в России, где цены в потолок уперлись, а в Кургане они еще могут расти. Доллар с евро повысился, потому и хотели поднять ставку. Конечно, мне, как продавцу квартиры в Кургане хотелось, чтобы ставку подняли», — поделилась мнением читательница. Затем Юлия рассказала, что хочет продать квартиру в Кургане дороже, чтобы после купить жилье в другом регионе.

Специалист по недвижимости в Кургане Елена Кабакова в комментарии корреспонденту URA.RU отметила, что вместе с ключевой ставкой растут ипотечные, поэтому покупательский спрос будет ниже. По мнению Кабаковой, особенно это касается Курганской области.

В настоящий момент известно, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку. Шаг повышения составил 1% — до 8,5% годовых. По мнению экономистов решение ЦБ связано с ростом курса доллара.

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Курганские собственники квартир рассчитывали на повышение ключевой ставки Банком России, чтобы поднять цены. Информацией поделилась с URA.RU читательница Юлия, которая продает квартиру. «Есть регионы в России, где цены в потолок уперлись, а в Кургане они еще могут расти. Доллар с евро повысился, потому и хотели поднять ставку. Конечно, мне, как продавцу квартиры в Кургане хотелось, чтобы ставку подняли», — поделилась мнением читательница. Затем Юлия рассказала, что хочет продать квартиру в Кургане дороже, чтобы после купить жилье в другом регионе. Специалист по недвижимости в Кургане Елена Кабакова в комментарии корреспонденту URA.RU отметила, что вместе с ключевой ставкой растут ипотечные, поэтому покупательский спрос будет ниже. По мнению Кабаковой, особенно это касается Курганской области. В настоящий момент известно, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку. Шаг повышения составил 1% — до 8,5% годовых. По мнению экономистов решение ЦБ связано с ростом курса доллара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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